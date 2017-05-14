''Ata sporları çok önemli''
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Etnospor sayesinde çocukların Ata sporunu tanıdıklarını söyledi. Kaya, “Evlatlarımız AVM’ler yerine buralarda olmalı” dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya sözlerini şöyle tamamladı: "Biz gençlerimizin kendi kültürleriyle yetişmesini istiyoruz. İnşallah bu festival bundan sonra da geleneksel olarak devam edecek. Biz de Aile Bakanlığı olarak bir parçası olacağız. Anadolu'nun her köşesine bu güzel organizasyonu taşımalıyız. Yiyek Festival alanını çok beğendim. Bakan olduktan sonra çok fırsatım olmasa da kendim de evde yemek yaparım. Burada da geleneksel yemeklerimiz, Anadolu ve Orta Asya mutfağının güzel örnekleri var."
BUGÜN BİTİYOR
İkinci Etnospor Kültür Festivali bugün sona eriyor. 11 Mayıs'ta başlayan muhteşem organizasyona 3 gün boyunca büyük ilgi vardı. Yenikapı'daki etkinliklere Pazar günü ailelerin de çocuklarıyla akın akın gelmesi bekleniyor.
'MANGALAYA MERAK SARDIM'
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya evde 6 yaşındaki oğluyla sık sık mangala oynadığını söyledi. Bakan Kaya, "Çocuklar mangalayı müthiş oynuyor. Burada da 4 yaşındaki bir evladımızla mangala oynadım. Ayrıca rahmetli dedem güreşçi. Güreşçi bir dedenin torunu olmaktan gurur duyuyorum" dedi.
ERDOĞAN DOKUMA BÖLÜMÜNDE
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ev sahibi olduğumuz organizasyonun 3. gününde de Yenikapı'daki yerini aldı. Bilal Erdoğan, 'Kültürel Etkinlikler' bölümünde el sanatları atölyelerini ziyaret etti. Erdoğan, burada ilmek ilmek dokudu. Erdoğan, "Sadece spor değil, kültürel miraslarımız da burada yükseliyor" dedi.
'BÜYÜK HEYECAN'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Etnospor Kültür Festivali'ne katıldı. Yerlikaya "Gençliğin burada olması bize büyük mutluluk veriyor. Bilal Erdoğan Bey'in öncülüğünde güzel bir etkinliğe şahit oluyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş sporlar, kültürler yeniden canlanıyor. Heyecan verici" diye konuştu.
CEMAL HÜNAL DA FESTİVALDE
Ünlü aktör Cemal Hünal da dün Etnospor Kültür Festivali için Yenikapı'ya geldi. Başta Issız Adam olmak üzere birçok film ve dizide oynayan aktöre festival alanında büyük ilgi vardı. Normal yaşamında da at binen Hünal "Etnospor muhteşem bir festival. Türk kültürü burada yeniden canlanıyor" ifadelerini kullandı.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:53
- F.Bahçe okyanusu geçti 'Deniz'de boğuldu
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Yorum
okyanusu mu geçti GEÇEN HAFTA HAKEMLER FENERİN CEBİNE PUAN KOYDU. EMENİKENİN KALECİYE YAPTIĞI FAULU DUNYA GÖRDÜ. KÖTÜYÜ ÖVE ÖVE ÜLKEYİ BİTİRDİNİZ.
- Hagi'nin takımı şampiyon oldu
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gerçek bu onun adı hagi. galatasarayın başına geçireceksin ve ne olursa olsun ellemeyeceksin. şimdiki hocaların hangisi hagiden iyi, hiç biri.
- ''Biz iyi mücadele eden bir takımız''
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Yorum
bu hafta sıra BÜLENTTE Mİ? GEÇEN HAFTA FIRAT 3 PUANIMIZI UÇURDU. BU HAFTA Kİ GÖREV UMARIM BÜLENTİN DEĞİLDİR. BEŞİKTAŞIN ŞAMPİYONLUĞUNA UZANAN ELLERİ.
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