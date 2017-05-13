 Rota Akhisar – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Rota Akhisar

    Rota Akhisar

    Erdoğan: “23 Nisan’dan 29 Mayıs’a çocuk ve gençlik bayramı ayımız var. Batı’nın vereceği bir şey kalmadı. Dünyaya bizim vereceğimiz bir çok şey var

    Dünya Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Lig Radyo'nun canlı yayınına katıldı. Erdoğan "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan etkinlikleri televizyondan izlemiş. Aradı, tebrik etti. Cumhurbaşkanımızın desteğini hissetmek bize güç veriyor" dedi. Erdoğan "Bizde geri kalmışlık kompleksi var. Bir gençlik geçmişini takdir etmeyecek şekilde yetiştirildi. Geçmişte Afrikalılara biz mi zulüm ettik. Batı'nın medeniyeti eli kanlı medeniyet. Batı gelecek bize medeniyet taslayacak. Bu eziklikten kurtulmamız gerek. Kendi değerlerimizle gurur duymalıyız. Batı'nın vereceği bir şey kalmadı. Bizim ise dünyaya verecek çok şeyimiz var. Yeniden kendi kimliğimizle buluşup geleceği biz olarak kuralım" ifadelerini kullandı.

    GENÇLERİMİZ ÖNEMLİ
    Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan geleceği inşa ederken çocuklarımıza ve gençlerimize önem vermemiz gerektiğini söyledi. Erdoğan "23 Nisan Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıl dönümü, uçurtma festivali bu dönemde çok önemli günlerimiz var. 23 Nisan'dan 29 Mayıs'a kadar çocuk ve gençlik bayramı ayımız var. Biz onlardan başka bir şey düşünmüyoruz. Gelecek bizi bekliyor. Türkiye her geçen gün büyüyor, yükseliyor. Etnospor Kültür Festivali de giderek daha önemli olacak" dedi.

    'ÇOCUKLARINIZLA GELİN'
    Bilal Erdoğan festivale büyük ilgi olduğunu söyledi. Geçen sene tahminlerinden 5 kat fazla vatandaş geldiği için bu yıl Yenikapı'ya taşındıklarını belirtti. Erdoğan "Gelen herkesin çok mutlu olduğu bir yer burası. Tarihi yarım adanın çok yanındayız. Herkes çocuklarıyla gelsin" ifadelerini kullandı.

    'CEFAKAR TÜRK KADINI'
    Bilal Erdoğan, kültürümüzle ilgili bir de fazla bilinmeyen detay paylaştı: "Orta Asya'da anneler sarık gibi bir şey takarlar. Kadınlar evlendikten sonra hem eşinin hem kendisinin kefenini başında taşıyor. Göçebe bir ecdattan geliyoruz. Dünyadan da göçme konsepti. Böyle bir kültürle yoğrulmuş millettiz"
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:02
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