Rota Akhisar
Erdoğan: “23 Nisan’dan 29 Mayıs’a çocuk ve gençlik bayramı ayımız var. Batı’nın vereceği bir şey kalmadı. Dünyaya bizim vereceğimiz bir çok şey var
GENÇLERİMİZ ÖNEMLİ
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan geleceği inşa ederken çocuklarımıza ve gençlerimize önem vermemiz gerektiğini söyledi. Erdoğan "23 Nisan Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıl dönümü, uçurtma festivali bu dönemde çok önemli günlerimiz var. 23 Nisan'dan 29 Mayıs'a kadar çocuk ve gençlik bayramı ayımız var. Biz onlardan başka bir şey düşünmüyoruz. Gelecek bizi bekliyor. Türkiye her geçen gün büyüyor, yükseliyor. Etnospor Kültür Festivali de giderek daha önemli olacak" dedi.
'ÇOCUKLARINIZLA GELİN'
Bilal Erdoğan festivale büyük ilgi olduğunu söyledi. Geçen sene tahminlerinden 5 kat fazla vatandaş geldiği için bu yıl Yenikapı'ya taşındıklarını belirtti. Erdoğan "Gelen herkesin çok mutlu olduğu bir yer burası. Tarihi yarım adanın çok yanındayız. Herkes çocuklarıyla gelsin" ifadelerini kullandı.
'CEFAKAR TÜRK KADINI'
Bilal Erdoğan, kültürümüzle ilgili bir de fazla bilinmeyen detay paylaştı: "Orta Asya'da anneler sarık gibi bir şey takarlar. Kadınlar evlendikten sonra hem eşinin hem kendisinin kefenini başında taşıyor. Göçebe bir ecdattan geliyoruz. Dünyadan da göçme konsepti. Böyle bir kültürle yoğrulmuş millettiz"
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:02
- Küfür serbest mi?
Toplam 42
Yorum
ömer te. Rol model olacakmış.kimle şenol ve taliscayla sevsinler modelini..
- ''Başkan engelini aşabilseydim...''
Toplam 8
Yorum
ömer te. Aynı dertten bizde muzdaribiz sevgili hocam.biz 20 yıldır beklıyoruz ama adam yapıştı koltuğa..klübün mali yapısı sıfır .stat boş adam yüzsü
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 8
Yorum
öğretici esas sana sormak lazım bu nasıl Galatasaraylılık diye ! dursun artık duramayasın ! içinde 1 gram GS sevgisi varsa hemen istifa edersin !
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