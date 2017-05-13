Nusrat oyununa müthiş ilgi var

Etnospor Kültür Festivali'nde 'Nusrat' oyununa çocuklar büyük ilgi gösteriyor. 'Asrın harbi Çanakkale' başlığıyla tanıtılan mobil savaş oyununun yer aldığı bölüm büyük ilgi çekiyor. Çocuklar hem oynayarak eğleniyor hem de Çanakkale Savaşı'nı öğreniyor. Yenikapı'daki etkinlik alanına akın eden aileler çocuklarının gelişiminden keyif alıyor.