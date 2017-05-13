 Nusrat oyununa müthiş ilgi var – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Nusrat oyununa müthiş ilgi var

    Nusrat oyununa müthiş ilgi var
    Etnospor Kültür Festivali'nde 'Nusrat' oyununa çocuklar büyük ilgi gösteriyor. 'Asrın harbi Çanakkale' başlığıyla tanıtılan mobil savaş oyununun yer aldığı bölüm büyük ilgi çekiyor. Çocuklar hem oynayarak eğleniyor hem de Çanakkale Savaşı'nı öğreniyor. Yenikapı'daki etkinlik alanına akın eden aileler çocuklarının gelişiminden keyif alıyor.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:05
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