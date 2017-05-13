İddianamede FETÖ'cü Arif Erdem detayı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirketlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle Boydak Holding ve Kaynak Holding eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 137 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, firari olduğu için dosyası ayrılan şüphelilerden birinin de eski futbolcu Arif Erdem olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan 121 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin futbol yapılanması davası kapsamında yargılanan firari sanık eski futbolcu ve teknik adam Arif Erdem'e ilişkin bilgiler de yer aldı.
Erdem'le birlikte 204 şüphelinin dosyalarının, şüphelilerin firari olmaları veya bulunamamaları nedeniyle ayrıldığı bilgisi verilen iddianamede, Erdem'in, şüphelilerden Muharrem Atmaca'dan 2015 yılının temmuz ayında bir işlemle 999 bin 99 lira tutarında havale aldığı aktarıldı.
İddianamede, firari şüpheli Arif Erdem'in ayrıca FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı, kullanma sıklığının mavi renk (az görüşme) olduğu ve Dünya Pazarlama AŞ ortakları ile şüpheli para transferi yapan kişiler arasında bulunduğu belirtildi.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:47
- Küfür serbest mi?
Toplam 42
Yorum
ömer te. Rol model olacakmış.kimle şenol ve taliscayla sevsinler modelini..
- ''Başkan engelini aşabilseydim...''
Toplam 8
Yorum
ömer te. Aynı dertten bizde muzdaribiz sevgili hocam.biz 20 yıldır beklıyoruz ama adam yapıştı koltuğa..klübün mali yapısı sıfır .stat boş adam yüzsü
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 8
Yorum
öğretici esas sana sormak lazım bu nasıl Galatasaraylılık diye ! dursun artık duramayasın ! içinde 1 gram GS sevgisi varsa hemen istifa edersin !
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