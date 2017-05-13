Haydi! Köklerin seni çağırıyor...

Etnospor'da 2. gün geride kalırken etkinliğe ilgi büyük. Türk'ün büyük şöleninde hafta sonu geldi çattı. Havaların da güzel olmasıyla Cumartesi ve pazar günü etkinlik çadırlarının, oyun alanlarının, heyecanlı müsabakaların gerçekleştiği yerlerin dolup taşması bekleniyor. Etnospor da resmi twitter sayfasından "Köklerin seni çağırıyor" diyerek davetini yaptı