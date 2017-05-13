Etnospor’a ünlü akını

Türk kültürünün yeniden canlandığı Etnospor'a ilgi giderek artıyor. İkinci günde de birçok ünlü Yenikapı'ya gelerek müsabakaları takip etti, vatandaşlarla sohbet etti. Serdar Gökhan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Alişan, Bekir Aksoy, Hakan Hatipoğlu, Ersin Düzen, Ali Gültiken gibi ünlüler etkinlik alanındaydı. Eski Beşiktaşlı futbolcu Gültiken "Muhteşem bir organizasyon. Bir nesil bu şekilde tarihiyle adeta yeniden tanışıyor" dedi.