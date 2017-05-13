Cuma namazı obada kılındı

Festivalin ikinci günü Cuma namazı saatlerine denk geldi. Geçtiğimiz sene olduğu gibi Etnospor Kültür Festivali'ne katılan vatandaşlar, etkinlik alanından ayrılmalarına gerek kalmadan Cuma namazını eda ettiler. Binlerce vatandaşımız, Namazgah'ta Cuma namazını kıldılar. Vatandaşlar "Burada her şey düşünülmüş. Harika bir ortam var" dediler.