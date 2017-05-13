‘Çok etkilendim’
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Etnospor’a hayran kaldı Avcı “Bunu bütün Anadolu’ya yaymamız gerekiyor” dedi
MANEVİ BİR RUH VAR
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı sözlerini şöyle tamamladı: "Burada spor da var kültür de var. Geçtiğimiz seneye göre büyük bir zenginleşme var. Alan büyümüş, spor ve kültürel çeşitlilik artmış. Mutfak kültürümüzle ilgili bölümü ziyaret ettik. Gençler geleneksel mutfağımızla tanışıyor. Sporlarda manevi bir eğitim de var. Herkes burayı mutlaka ziyaret etmeli. Özellikle her aile çocuğuyla buraya gelmeli"
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:38
- Küfür serbest mi?
Toplam 42
Yorum
ömer te. Rol model olacakmış.kimle şenol ve taliscayla sevsinler modelini..
- ''Başkan engelini aşabilseydim...''
Toplam 8
Yorum
ömer te. Aynı dertten bizde muzdaribiz sevgili hocam.biz 20 yıldır beklıyoruz ama adam yapıştı koltuğa..klübün mali yapısı sıfır .stat boş adam yüzsü
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 8
Yorum
öğretici esas sana sormak lazım bu nasıl Galatasaraylılık diye ! dursun artık duramayasın ! içinde 1 gram GS sevgisi varsa hemen istifa edersin !
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