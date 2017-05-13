Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Etnospor’a hayran kaldı Avcı “Bunu bütün Anadolu’ya yaymamız gerekiyor” dedi

Yenikapı'daki Etnospor Kültür Festivali'nin dün de önemli ziyaretçileri vardı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı etkinlik alanını gezdi. Avcı "Gençler, çocuklarımız, anneler, babalar burada. Özellikle çocuklar çok mutlu. Bu manzarayı gördükten sonra Etnospor'dan bir ricam olacak. Bunu Anadolu'nun her yerine taşıyalım. Ben Eskişehir Milletvekili olduğum için aklıma ilk olarak Eskişehir geldi. Ben çok etkilendim" diye konuştu.



MANEVİ BİR RUH VAR

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı sözlerini şöyle tamamladı: "Burada spor da var kültür de var. Geçtiğimiz seneye göre büyük bir zenginleşme var. Alan büyümüş, spor ve kültürel çeşitlilik artmış. Mutfak kültürümüzle ilgili bölümü ziyaret ettik. Gençler geleneksel mutfağımızla tanışıyor. Sporlarda manevi bir eğitim de var. Herkes burayı mutlaka ziyaret etmeli. Özellikle her aile çocuğuyla buraya gelmeli"