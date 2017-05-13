 Çocuklar atlara hayran – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Çocuklar atlara hayran

    Çocuklar atlara hayran
    Yenikapı'daki etkinliklerde çocukların büyük ilgi gösterdiği müsabakaların başında atlı sporlar geliyor. Çocuklar, atlı oyunları büyük bir keyifle takip ediyor. Böylece binlerce yıldır ata hükmeden milletin torunları ecdatları gibi birer yiğit olma yönünde onların yaptıklarını görerek öğreniyor. Aileler de çocuklarının Türk dünyasında büyük önem taşıyan atlara olan ilgisinden ve sevgisinden dolayı çok memnunlar.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:04
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çocuklar atlara hayran haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.