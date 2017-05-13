Çocuklar atlara hayran

Yenikapı'daki etkinliklerde çocukların büyük ilgi gösterdiği müsabakaların başında atlı sporlar geliyor. Çocuklar, atlı oyunları büyük bir keyifle takip ediyor. Böylece binlerce yıldır ata hükmeden milletin torunları ecdatları gibi birer yiğit olma yönünde onların yaptıklarını görerek öğreniyor. Aileler de çocuklarının Türk dünyasında büyük önem taşıyan atlara olan ilgisinden ve sevgisinden dolayı çok memnunlar.