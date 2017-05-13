Birlik için fırsat
4. İslam Oyunları’nın açılışı için Bakü’ye gelen Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “İslam dünyası coğrafyası her açıdan birliğe ihtiyaç duyuyor. Bu birliği sağlamanın en önemli fırsatlarından birisi de İslam Oyunları” dedi
2021'DE TÜRKİ YE'DE
Bakan Kılıç, "İnşallah oyunlar hepimiz için büyük bir başarı olacak. İslam dünyası coğrafyası her açıdan birliğe ihtiyaç duyuyor. Pek çok farklı ülkenin yer aldığı bir topluluğuz. Dünya üzerinde pek çok anlaşmazlık bulunuyor. Bu birliği sağlamanın en önemli fırsatlarından birisi de İslam Oyunları organizasyonu. İslam Dayanışma Sporları Federasyonları bizi bir araya getirmek için ve coğrafyanın çocukları ve kardeşlerini entegre edebilmek için büyük çaba sarf etti. Federasyon bu prestijli organizasyona 4'üncü kez imzasını attı. Ayrıca 2021 yılında oyunlara ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah Azerbaycan'ın başarısını takip ediyor olacağız" diye konuştu.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:06
- Küfür serbest mi?
Toplam 42
Yorum
ömer te. Rol model olacakmış.kimle şenol ve taliscayla sevsinler modelini..
- ''Başkan engelini aşabilseydim...''
Toplam 8
Yorum
ömer te. Aynı dertten bizde muzdaribiz sevgili hocam.biz 20 yıldır beklıyoruz ama adam yapıştı koltuğa..klübün mali yapısı sıfır .stat boş adam yüzsü
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 8
Yorum
öğretici esas sana sormak lazım bu nasıl Galatasaraylılık diye ! dursun artık duramayasın ! içinde 1 gram GS sevgisi varsa hemen istifa edersin !
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