Birlik için fırsat

4. İslam Oyunları’nın açılışı için Bakü’ye gelen Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “İslam dünyası coğrafyası her açıdan birliğe ihtiyaç duyuyor. Bu birliği sağlamanın en önemli fırsatlarından birisi de İslam Oyunları” dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 4. İslam Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Kılıç, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Forumu'nun ilk Bakanlar Toplantısı'na iştirak etti. Toplantıya Bakan Kılıç'ın yanı sıra, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, İİT Genel Sekreteri Yusuf elÜseymin, İİT Gençlik Forumu'nun Başkanı Elşad İskenderov katıldı. Spor Bakanı Azerbaycan'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtirken, bu oyunların gerçekleşmesi için mevkidaşının sarf ettiği çabaya dikkat çekti.



2021'DE TÜRKİ YE'DE

Bakan Kılıç, "İnşallah oyunlar hepimiz için büyük bir başarı olacak. İslam dünyası coğrafyası her açıdan birliğe ihtiyaç duyuyor. Pek çok farklı ülkenin yer aldığı bir topluluğuz. Dünya üzerinde pek çok anlaşmazlık bulunuyor. Bu birliği sağlamanın en önemli fırsatlarından birisi de İslam Oyunları organizasyonu. İslam Dayanışma Sporları Federasyonları bizi bir araya getirmek için ve coğrafyanın çocukları ve kardeşlerini entegre edebilmek için büyük çaba sarf etti. Federasyon bu prestijli organizasyona 4'üncü kez imzasını attı. Ayrıca 2021 yılında oyunlara ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah Azerbaycan'ın başarısını takip ediyor olacağız" diye konuştu.