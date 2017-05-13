Bakan Kılıç'tan Anneler Günü mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada yer alan mesajına, "Dünyada insanlığın ortak zihninde iyi olarak görülen hangi sıfat varsa, hepsinin bir arada bulunabildiği bir evre vardır. Bu anneliktir." şeklinde başlayan Kılıç, "Anneler ki yetiştirdikleri evlatları vesilesiyle çağları değiştirirler, toplumları mayalarlar, kültürün devamını sağlarlar. Kadim bilgeliğimizin - çoban ateşi misali- halen ışık veren sözlerine, türkülerine, ninnilerine can veren yine onlardır. Geçmişin tohumu, onların eliyle geleceğin tarlalarına atılır." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Kılıç'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:
"İnsanoğlunun binlerce yılda hep birlikte oluşturduğu ortak medeniyet, kadınların omuzları üzerinde yükselmiştir. Bu toprakların adı, bizim için Anadolu'dur. Bu toprakların bize yurt olmasında anaların da alın teri ve gayreti vardır. Evladı için her şeyden vazgeçen anneler, günü gelince vatan için evladından vazgeçen annelere dönüşmektedirler. İşte Nene Hatunlar sayesinde, mabedlerimizin göğsüne namahrem eli değmemektedir. Peygamberimizin, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' hadisiyle taltif ettiği, bir gün değil her gün kıymetlimiz olan annelerimizin bu güzel gününü kutlar, bütün annelerimize saygı ve hürmetlerimi sunarım."
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:36
- Cenk Tosun 48 milyon TL
Toplam 18
Yorum
marasli satin gidsin berbatov ve ballotelli bosta hemen alirsiniz . millette sansoseyen yaratack adamlar lazim para bizde cok
- Hani adalet!
Toplam 54
Yorum
adil tetikleyen talisca eğer sana bu hareketi 80 milyonun önünde yapsalar ne yapardın ?
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 12
Yorum
marasli yada berbatovu alin oda bosta bursada pesindeymis. ucuz 3 mkilyon senede opresona baslayin ey istanbul kulübleri
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