İddianamede FETÖ'cü Arif Erdem detayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan 121 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin futbol yapılanması davası kapsamında yargılanan firari sanık eski futbolcu ve teknik adam Arif Erdem'e ilişkin bilgiler de yer aldı.

Erdem'le birlikte 204 şüphelinin dosyalarının, şüphelilerin firari olmaları veya bulunamamaları nedeniyle ayrıldığı bilgisi verilen iddianamede, Erdem'in, şüphelilerden Muharrem Atmaca'dan 2015 yılının temmuz ayında bir işlemle 999 bin 99 lira tutarında havale aldığı aktarıldı.

İddianamede, firari şüpheli Arif Erdem'in ayrıca FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı, kullanma sıklığının mavi renk (az görüşme) olduğu ve Dünya Pazarlama AŞ ortakları ile şüpheli para transferi yapan kişiler arasında bulunduğu belirtildi.