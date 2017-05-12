21. Yüzyıl bizim asrımız olacak
Etnospor Kültür Festivali'nin açılış konuşmasını yapan Bilal Erdoğan önemli mesajlar verdi: “Batıdan ödünç aldığımız kültürel renklerle boyanmamalıyız Kendi kültürel renklerimizle boyanmalı ve şekillenmeliyiz. Bağımsızlık dilimizi konuşmakla, sporumuzu, müziğimizi yaşatmakla, sanatlarımıza sahip çıkmakla mümkün olacaktır"
Yenikapı Meydanı'nda dün müthiş bir açılışla başlayan Etnospor Kültür Festivali'nin açılış konuşmasını yapan Bilal Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı olan Bilal Erdoğan'ın öne çıkan sözleri şöyle: "Anadolu'nun geleneksel sporlarını kendi milletimiz nezdinde güçlendirmek, popülerleştirmek ve tanıtmak istiyoruz. Bu sporlarımızın olimpik sporların gördüğü ilginin arkasında kalma gerçeğinin değişmesini istiyoruz. Müzikten spora, sanattan geleneksel çocuk oyunlarına kadar bize ait olanla geleceğimizi kurmamız lazım."
TÜM İSTANBULLULAR DAVETLİDİR
"Türkiye olarak 21. yüzyılda bağımsız, kendi ayakları üstünde duran, istikametini çizen, kaderi için kendi kendi kararlarını veren bir millet olacaksak, batıdan ödünç aldığımız kültürel renklerle boyanmamalıyız. Kendi kültürel renklerimizle boyanmalı ve şekillenmeliyiz. Bağımsızlık kendi dilimizi konuşmakla, sporumuzu, müziğimizi yaşatmakla, sanatlarımıza sahip çıkmakla mümkün olacaktır. Önümüzdeki 4 gün boyunca vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Burası, uluslararası alanda çok önemli bir cazibe merkezi haline gelme potansiyeline sahip. Burada ne yapmaya çalıştığımızı anladığımız zaman 21. yüzyıl, bizim yüzyılımız olacak."
İLGİ BÜYÜKTÜ
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, yaptığı açılış konuşmasının ardından festivale katılan vatandaşlarla bir araya geldi.
SIRA DIŞI BİR FESTİVAL
Festivalin sanat yönetmeni Yasin Tütüncü, organizasyonla ilgili farklı bilgiler verdi. Festivalin Türkiye'de tek olduğunun altını çizen Tütüncü, "Buradaki aktiviteler katılımcılar tarafından deneyimlenebiliyor. O yüzden festivalimiz gerçekten sıra dışı" dedi.
MÜTHİŞ AÇILIŞ
Açılış konuşmalarının ardından yapılan kortej geçişi renkli görüntülere sahne oldu. At üzerinde ay-yıldızlı bayrakla yapılan gösteri de büyük alkış topladı.
HEDEF; 1 MİLYON!
2.'si yapılan Etnospor Kültür Festivali'ne beklenen ziyaretçi sayısının 1 milyon olduğu açıklandı. Geçtiğimiz sene Küçükçekmece'de gerçekleştirilen festival, yoğun ilgi nedeniyle bu yıl daha büyük bir alana sahip olan Yenikapı'da düzenlenirken, organizasyonun ilk gününe de katılım yüksekti.
DİRİLİŞİ YAŞIYORUZ
İstanbul Valisi Vasip Şahin, festivalin ilk gününde Yenikapı'daydı. Medeniyet unsurlarından birinin spor olduğunu belirten Vali Şahin, "Bizim medeniyetimiz de kadimden beri kendi sporunu, eğlence anlayışını büyüterek bu güne getirmiştir. Bunun dirilişini yaşıyoruz. İstikbalimiz köklerimizin sağlamlığındadır. İstikbalimizi garanti altına almak istiyorsak köklerimizi kuvvetlendirmemiz lazım. Bu festival, bu anlamda önemli bir fonksiyon icra edecektir" diye konuştu.
YENİKAPI'DA YILDIZLAR GEÇİDİ
Etnospor Kültür Festivali'nin ilk gününe sinema ve sanat dünyasından da birçok isim katıldı.
BAKAN KILIÇ'TAN ÇAĞRI
Etnospor Kültür Festivali'nin açılış töreninde konuşmacılardan biri olan Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, spor kulüplerine mesaj gönderdi. Büyük şehirlerde çalışma yürüttüklerini söyleyen Bakan Kılıç, "Büyük şehirlerimizde cirit, geleneksel okçuluk ve birçok farklı geleneksel spor dalının icra edilebileceği alanların kazandırılmasını sağlamak amacındayız. Bu geleneksel spor branşlarının uluslararası değerini arttırmak üzere de uluslararası yöneticilerle görüşmeler yapıyoruz" dedi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Türkiye'de futbol başta olmak üzere olimpik sporların yoğun bir şekilde takip edildiğini de vurgulayan Kılıç, "Geleneksel sporlarımıza fazla ilgi göstermeleri için kulüplerimizi şevklendirecek çalışmalar yapıyoruz. Bu sporların görsel çekiciliğini de en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
TÜM DÜNYA ÖĞRENECEK
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Hakan Kazancı, 2.'si yapılan festivalin gelecek senelerde de devam edeceğini söyledi ve şunları ekledi: "İnşallah buradaki 11 spor dalı, artarak global hale gelecek. Tüm dünyanın bildiği bir festival haline getireceğiz."
OK YAYDAN ÇIKTI!
Açılışa katılan isimlerden olan AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız da önemli açıklamalar yaptı. "Etnospor sayesinde nasıl büyük bir medeniyetin mensubu olduğumuzu bir kez daha anladık" diyen Yıldız, "Okun yaydan çıktığına inanıyorum. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yeni Türkiye ile medeniyetimizi yeniden idrak ve inşa sürecinde önemli bir adımdır" diye konuştu.
TÜM İSTANBULLULAR DAVETLİDİR
"Türkiye olarak 21. yüzyılda bağımsız, kendi ayakları üstünde duran, istikametini çizen, kaderi için kendi kendi kararlarını veren bir millet olacaksak, batıdan ödünç aldığımız kültürel renklerle boyanmamalıyız. Kendi kültürel renklerimizle boyanmalı ve şekillenmeliyiz. Bağımsızlık kendi dilimizi konuşmakla, sporumuzu, müziğimizi yaşatmakla, sanatlarımıza sahip çıkmakla mümkün olacaktır. Önümüzdeki 4 gün boyunca vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Burası, uluslararası alanda çok önemli bir cazibe merkezi haline gelme potansiyeline sahip. Burada ne yapmaya çalıştığımızı anladığımız zaman 21. yüzyıl, bizim yüzyılımız olacak."
İLGİ BÜYÜKTÜ
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, yaptığı açılış konuşmasının ardından festivale katılan vatandaşlarla bir araya geldi.
SIRA DIŞI BİR FESTİVAL
Festivalin sanat yönetmeni Yasin Tütüncü, organizasyonla ilgili farklı bilgiler verdi. Festivalin Türkiye'de tek olduğunun altını çizen Tütüncü, "Buradaki aktiviteler katılımcılar tarafından deneyimlenebiliyor. O yüzden festivalimiz gerçekten sıra dışı" dedi.
MÜTHİŞ AÇILIŞ
Açılış konuşmalarının ardından yapılan kortej geçişi renkli görüntülere sahne oldu. At üzerinde ay-yıldızlı bayrakla yapılan gösteri de büyük alkış topladı.
HEDEF; 1 MİLYON!
2.'si yapılan Etnospor Kültür Festivali'ne beklenen ziyaretçi sayısının 1 milyon olduğu açıklandı. Geçtiğimiz sene Küçükçekmece'de gerçekleştirilen festival, yoğun ilgi nedeniyle bu yıl daha büyük bir alana sahip olan Yenikapı'da düzenlenirken, organizasyonun ilk gününe de katılım yüksekti.
DİRİLİŞİ YAŞIYORUZ
İstanbul Valisi Vasip Şahin, festivalin ilk gününde Yenikapı'daydı. Medeniyet unsurlarından birinin spor olduğunu belirten Vali Şahin, "Bizim medeniyetimiz de kadimden beri kendi sporunu, eğlence anlayışını büyüterek bu güne getirmiştir. Bunun dirilişini yaşıyoruz. İstikbalimiz köklerimizin sağlamlığındadır. İstikbalimizi garanti altına almak istiyorsak köklerimizi kuvvetlendirmemiz lazım. Bu festival, bu anlamda önemli bir fonksiyon icra edecektir" diye konuştu.
YENİKAPI'DA YILDIZLAR GEÇİDİ
Etnospor Kültür Festivali'nin ilk gününe sinema ve sanat dünyasından da birçok isim katıldı.
BAKAN KILIÇ'TAN ÇAĞRI
Etnospor Kültür Festivali'nin açılış töreninde konuşmacılardan biri olan Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, spor kulüplerine mesaj gönderdi. Büyük şehirlerde çalışma yürüttüklerini söyleyen Bakan Kılıç, "Büyük şehirlerimizde cirit, geleneksel okçuluk ve birçok farklı geleneksel spor dalının icra edilebileceği alanların kazandırılmasını sağlamak amacındayız. Bu geleneksel spor branşlarının uluslararası değerini arttırmak üzere de uluslararası yöneticilerle görüşmeler yapıyoruz" dedi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Türkiye'de futbol başta olmak üzere olimpik sporların yoğun bir şekilde takip edildiğini de vurgulayan Kılıç, "Geleneksel sporlarımıza fazla ilgi göstermeleri için kulüplerimizi şevklendirecek çalışmalar yapıyoruz. Bu sporların görsel çekiciliğini de en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
TÜM DÜNYA ÖĞRENECEK
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Hakan Kazancı, 2.'si yapılan festivalin gelecek senelerde de devam edeceğini söyledi ve şunları ekledi: "İnşallah buradaki 11 spor dalı, artarak global hale gelecek. Tüm dünyanın bildiği bir festival haline getireceğiz."
OK YAYDAN ÇIKTI!
Açılışa katılan isimlerden olan AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız da önemli açıklamalar yaptı. "Etnospor sayesinde nasıl büyük bir medeniyetin mensubu olduğumuzu bir kez daha anladık" diyen Yıldız, "Okun yaydan çıktığına inanıyorum. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yeni Türkiye ile medeniyetimizi yeniden idrak ve inşa sürecinde önemli bir adımdır" diye konuştu.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:47
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ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
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fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
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Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
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