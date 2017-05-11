Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yarın başlayacak 4. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak Türkiye kafilesine başarılar diledi.

Sporcular için çalışmalarının karşılığını alma vaktinin geldiğini belirten Kılıç, "Ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Son dönemde elde ettiğimiz başarıların Bakü'de de devam edeceğini temenni ediyorum. Oyunların 5.'si 2021'de Türkiye'de düzenlenecek. Bu organizasyonunun ülkemizde düzenlenmesi adına verdikleri büyük destek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başbakanımız Binali Yıldırım'a teşekkür ediyorum" dedi.