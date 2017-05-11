 "En iyi şekilde temsil edeceklerdir'' – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    "En iyi şekilde temsil edeceklerdir''

    "En iyi şekilde temsil edeceklerdir''

    Spor Bakanı , Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yarın başlayacak 4. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak Türkiye kafilesine başarılar diledi.

    Sporcular için çalışmalarının karşılığını alma vaktinin geldiğini belirten Kılıç, "Ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Son dönemde elde ettiğimiz başarıların Bakü'de de devam edeceğini temenni ediyorum. Oyunların 5.'si 2021'de Türkiye'de düzenlenecek. Bu organizasyonunun ülkemizde düzenlenmesi adına verdikleri büyük destek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başbakanımız Binali Yıldırım'a teşekkür ediyorum" dedi.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:56
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