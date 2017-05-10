Emre’ye saldırı
Alman ekibinin fitness hocası, Emre Mor’a ağır bir ceza verdi, bir de hakaret etti. Başkan Rauball da devreye girdi, soruşturma başlattı.
İŞTE VERİLEN O SAÇMA CEZA
Schrey, fitness idmanı sırasında istediklerini yapamayan Emre Mor'a tüm takım önünde ilginç bir ceza verdi. Emre'yi aynı anda el ve ayakları üzerinde yürüten Alman hoca, hakaretlerde de bulundu. Bu duruma ilk tepki gösteren Emre'nin takım arkadaşı Aubemayang oldu. Futbolcular daha sonra Schrey'i yönetime şikayet etti.
GÖREVDEN ALINACAK
Yaşananların ortaya çıkmasının ardından Dortmund Başkanı Reinhard Rauball olaya el attı. Emre'nin yaşananlarda suçu olmadığını söyleyen Rauball, Schrey için soruşturma başlattı. Emre'ye yapılan tavrın büyük yankı uyandırması Tuchel'in de kulüpteki geleceğinin tartışılmaya başlanmasına neden oldu.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:46
- Ağır fatura!
Toplam 49
Yorum
VaY Be Işık Eyigüngör maçtan önceki söylemleri ortalıgı germiştir ayrıca maçtan önce yaptıklarıda varmış ve bu şahıs FB de üye def edin gitsin
- Eski futbolcusu Ümit Özat'a 'amele' dedi
Toplam 3
Yorum
MACARONİ DOĞRU DEMİŞ
- Beşiktaş'ta Bursaspor mesaisi başladı
Toplam 5
Yorum
Ahmet 22 Almanya TFF ye sesleniyorum Besiktasla ugrasmanizi anlayamiyorum,Ülke puanina okadar katki yapan Kulübü her sefer cezalandirmaktan bikmadinizmi,Yuh
Emre’ye saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.