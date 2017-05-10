Emre’ye saldırı

Alman ekibinin fitness hocası, Emre Mor’a ağır bir ceza verdi, bir de hakaret etti. Başkan Rauball da devreye girdi, soruşturma başlattı.

Türk Milli Takımı'nın gözbebeği Emre Mor, Almanya'da çirkin bir saldırıya uğradı. Formasını giydiği B.Dortmund'un idmanında fitness hocası Schrey'in saldırısına uğrayan genç futbolcu, ağır sözlerin de hedefindeydi. Schrey, teknik direktör Thomas Tuchel'in raporu doğrultusunda Emre'yi çok ağır bir çalışmaya soktu. Milli oyuncuya fiziksel zarar veren Alman hoca, sözleriyle de 19 yaşındaki futbolcuyu aşağıladı.



İŞTE VERİLEN O SAÇMA CEZA

Schrey, fitness idmanı sırasında istediklerini yapamayan Emre Mor'a tüm takım önünde ilginç bir ceza verdi. Emre'yi aynı anda el ve ayakları üzerinde yürüten Alman hoca, hakaretlerde de bulundu. Bu duruma ilk tepki gösteren Emre'nin takım arkadaşı Aubemayang oldu. Futbolcular daha sonra Schrey'i yönetime şikayet etti.



GÖREVDEN ALINACAK

Yaşananların ortaya çıkmasının ardından Dortmund Başkanı Reinhard Rauball olaya el attı. Emre'nin yaşananlarda suçu olmadığını söyleyen Rauball, Schrey için soruşturma başlattı. Emre'ye yapılan tavrın büyük yankı uyandırması Tuchel'in de kulüpteki geleceğinin tartışılmaya başlanmasına neden oldu.