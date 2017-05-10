 Emre’ye saldırı – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Emre’ye saldırı

    Emre’ye saldırı

    Alman ekibinin fitness hocası, ’a ağır bir ceza verdi, bir de hakaret etti. Başkan Rauball da devreye girdi, soruşturma başlattı.

    Türk Milli Takımı'nın gözbebeği Emre Mor, Almanya'da çirkin bir saldırıya uğradı. Formasını giydiği B.Dortmund'un idmanında fitness hocası Schrey'in saldırısına uğrayan genç futbolcu, ağır sözlerin de hedefindeydi. Schrey, teknik direktör Thomas Tuchel'in raporu doğrultusunda Emre'yi çok ağır bir çalışmaya soktu. Milli oyuncuya fiziksel zarar veren Alman hoca, sözleriyle de 19 yaşındaki futbolcuyu aşağıladı.

    İŞTE VERİLEN O SAÇMA CEZA
    Schrey, fitness idmanı sırasında istediklerini yapamayan Emre Mor'a tüm takım önünde ilginç bir ceza verdi. Emre'yi aynı anda el ve ayakları üzerinde yürüten Alman hoca, hakaretlerde de bulundu. Bu duruma ilk tepki gösteren Emre'nin takım arkadaşı Aubemayang oldu. Futbolcular daha sonra Schrey'i yönetime şikayet etti.

    GÖREVDEN ALINACAK
    Yaşananların ortaya çıkmasının ardından Dortmund Başkanı Reinhard Rauball olaya el attı. Emre'nin yaşananlarda suçu olmadığını söyleyen Rauball, Schrey için soruşturma başlattı. Emre'ye yapılan tavrın büyük yankı uyandırması Tuchel'in de kulüpteki geleceğinin tartışılmaya başlanmasına neden oldu.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:46
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