 Yenikapı’da müthiş kapanış – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Yenikapı’da müthiş kapanış

    Yenikapı’da müthiş kapanış

    Binlerce kişiye ev sahipliği yapan dün sona erdi. da dev organizasyonun son gününde gençlerle bir araya geldi

    Yenikapı Meydanı'nda geçtiğimiz perşembe gününden bu yana gerçekleştirilen İstanbul Gençlik Festivali dün sona erdi. Binlerce gence ev sahipliği yapan dev organizasyonun son gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da yer aldı. Erken saatlerden itibaren gençlerle vakit geçiren Bakan Berat Albayrak, birçok standı ziyaret edip, bilgi alırken spor müsabakalarında boy gösterdi. Ok atan, mas güreşi yapan, basketbol sahasında yeteneklerini gösteren Berat Albayrak, festivale katılan gençlerle de uzun süre sohbet etti.

    VARSA YOKSA EĞİTİM
    Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yerinden eğitime kadar birçok konu hakkında konuşan Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti 2002 yılına kadar en fazla bütçeyi Savunma Bakanlığı'na veriyordu. Son 15 yıldır ise kesintisiz en büyük bütçeyi Milli Eğitim Bakanlığı'na veriyoruz. Eğitimin ekonomide çarpan etkisi her şeyden fazla" dedi.

    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:24
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