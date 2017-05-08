Yenikapı’da müthiş kapanış

Yenikapı Meydanı'nda geçtiğimiz perşembe gününden bu yana gerçekleştirilendün sona erdi. Binlerce gence ev sahipliği yapan dev organizasyonun son günündeda yer aldı. Erken saatlerden itibaren gençlerle vakit geçiren, birçok standı ziyaret edip, bilgi alırken spor müsabakalarında boy gösterdi. Ok atan, mas güreşi yapan, basketbol sahasında yeteneklerini gösteren, festivale katılan gençlerle de uzun süre sohbet etti.Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yerinden eğitime kadar birçok konu hakkında konuşan, "Türkiye Cumhuriyeti 2002 yılına kadar en fazla bütçeyi Savunma Bakanlığı'na veriyordu. Sonise kesintisiz en büyük bütçeyi Milli Eğitim Bakanlığı'na veriyoruz. Eğitimin ekonomide çarpan etkisi her şeyden fazla" dedi.