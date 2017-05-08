Yenikapı’da müthiş kapanış
Binlerce kişiye ev sahipliği yapan İstanbul Gençlik Festivali dün sona erdi. Berat Albayrak da dev organizasyonun son gününde gençlerle bir araya geldi
VARSA YOKSA EĞİTİM
Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yerinden eğitime kadar birçok konu hakkında konuşan Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti 2002 yılına kadar en fazla bütçeyi Savunma Bakanlığı'na veriyordu. Son 15 yıldır ise kesintisiz en büyük bütçeyi Milli Eğitim Bakanlığı'na veriyoruz. Eğitimin ekonomide çarpan etkisi her şeyden fazla" dedi.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:24
- Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık"
Toplam 8
Yorum
ömer te. Kesinlikle katılıyorum sana ..başakşehire canı gönülden BAŞARILARR.
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 29
Yorum
Bora Hakli bi yorum ,Senol Gunes oyunculara arka ciktikca daha cok orta parmak isareti , rakibe kasitli kafa izleriz Besiktas in sahasinda
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 29
Yorum
Bora kupada elendiniz FB ye, gereksiz yorumlar yapip oyuncularini koruma ozelestiri yap , Tosic sucsuz , Talisca sucsuz, tek suclu ben hakemler
Yenikapı’da müthiş kapanış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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