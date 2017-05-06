Bakan Kılıç’tan örnek davranış
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, serebral palsili çocuklarla bir araya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Serebral Palsili Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Ersoy ile birlikte Serebral Palsili hastası çocukları ziyaret etti. Kılıç, çocuklarla tek tek ilgilendi ve onları misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getirip çocukların sağlık ev eğitim alanlarında sahip oldukları tüm haklardan en üst düzeyde faydalanabilmeleri için Bakanlık tarafından tüm destekleri vereceklerini dile getirdi.
Serebral Palsi (beyin felci): Bebeklikte ya da çocukluk çağının başlarında ortaya çıkan ve vücut hareketlerini ve kas koordinasyonunu kalıcı şekilde etkileyen nörolojik bir rahatsızlıktır.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:41
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
Bakan Kılıç’tan örnek davranış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.