 Bakan Kılıç’tan örnek davranış – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Bakan Kılıç’tan örnek davranış

    Bakan Kılıç’tan örnek davranış

    , serebral palsili çocuklarla bir araya geldi.

    , Serebral Palsili Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Ersoy ile birlikte Serebral Palsili hastası çocukları ziyaret etti. Kılıç, çocuklarla tek tek ilgilendi ve onları misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getirip çocukların sağlık ev eğitim alanlarında sahip oldukları tüm haklardan en üst düzeyde faydalanabilmeleri için Bakanlık tarafından tüm destekleri vereceklerini dile getirdi.

    Serebral Palsi (beyin felci): Bebeklikte ya da çocukluk çağının başlarında ortaya çıkan ve vücut hareketlerini ve kas koordinasyonunu kalıcı şekilde etkileyen nörolojik bir rahatsızlıktır.

    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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