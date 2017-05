İstanbul'da şölen var

YenikapıAvrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde dün renkli görüntüler vardı.gence ev sahipliği yapması beklenenbaşladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve, sanat,, teknoloji gibi alanlarda çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği festivalin ilk gününe büyük ilgi vardı. Bu önemli organizasyonda; ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile yeni mezunlara yönelik birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.Gençlerin kendi takımlarını kurarak futbol, basketbol turnuvası da yapacağı festivalde, katılım gösterenler sürpriz hediyeler kazanma şansı da bulacak. 7 Mayıs'a kadar devam edecek bu büyük festivaldeda yapacakları gösteri maçıyla organizasyona renk katacak.Festivalin ilk gününde dün gençler farklı deneyimler yaşadı. Organizasyondabaşladı. Gençler en iyi fotoğraf sanatçılarının bulunacağı atölyede;ilgili bilgiler aldı. Daha sonra da eğitmenler gözetiminde fotoğraflar çekildi.Fotoğraf atölyesinin ardındanbir araya gelen gençler, bu alandaki yeniliklerle ilgili söyleşide yer aldılar. Sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiği yönünde yapılan konuşmaların ardından bir sonraki durakydi. Ok ustalarından okçuluğu öğrenen gençler, özel olarak kurulan alanda ok atışları da yaptı.Türk kültürünün hatırlatılmasının amaçlandığı festivalde diğer bir atölye ise çadır kurmaydı. Burada gençlere çadırın nasıl kurulması gerektiği anlatıldı.yarışmalarının da yapıldığı etkinliklerde de katılım oldukça fazlaydı.Festivalin ilk günü geride kalırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, hedeflerini açıkladı. İstanbul Gençlik Festivali 'nin İstanbul genelindeki en büyük organizasyon olduğunu söyleyen Ağırbaş, "Öğrenciler iş ve eğlence alanında her şeyi bulabilecekler. Günde 60 bin gencimizin katılmasını bekliyoruz. Festivalimizde konserler ve çeşitlik aktivitelerimiz var. İstanbul genelinde lise ve üniversite gençleri katılıyor. İstanbul'un farklı noktalarından servislerimiz var" sözlerini sarfetti.İstanbul Gençlik Festivali Genel Koordinatörü Taha Ayhan, organizasyonun ilk gününün ardından açıklamalarda bulundu. Mayısın gençlik ayı olduğunu belirten Ayhan, "Amaç, tüm etkinliklerle gençleri buraya çekmek, siyaset ve sanat adamlarının söyleşileri ile onların ufkunu açmak. Diğer taraftan sanat fuarıyla onlara vizyon katmak. STK'lar eliyle gençlerin ilgi duyduğu alanda sosyalleşmelerini sağlamak. Bakanlık ve belediyeler eliyle de onların istihdamına ve kariyerine yönelik yol oluşturmak. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin oluşturduğu 'Kariyer Günleri'yle de onlara bu anlamda yardımcı olmak istiyoruz" diye konuştu.Yenikapı'daki festivalde belediyeler de gençler için organizasyonlar düzenledi. Zeytinburnu Belediyesi festivalin açık hava kısmında kurduğu stantta grafiti ve dart turnuvası gerçekleştirdi. Teknolojiden spora kadar geniş bir yelpazesi bulunan İstanbul Gençlik Festivali, güne damgasını vurdu