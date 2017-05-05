İstanbul'da şölen var
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali başladı. 300 bin gence ev sahlipliği yapması beklenen organizasyonun ilk gününe büyük katılım vardı.
Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde dün renkli görüntüler vardı. 300 bin gence ev sahipliği yapması beklenen İstanbul Gençlik Festivali başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve spor, sanat, kültür, teknoloji gibi alanlarda çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği festivalin ilk gününe büyük ilgi vardı. Bu önemli organizasyonda; ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile yeni mezunlara yönelik birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.
ÜNLÜLER SAHNE ALACAK
Gençlerin kendi takımlarını kurarak futbol, basketbol turnuvası da yapacağı festivalde, katılım gösterenler sürpriz hediyeler kazanma şansı da bulacak. 7 Mayıs'a kadar devam edecek bu büyük festivalde dünyaca ünlü futbolcular da yapacakları gösteri maçıyla organizasyona renk katacak.
İLK DURAK ATÖLYE!
Festivalin ilk gününde dün gençler farklı deneyimler yaşadı. Organizasyonda fotoğraf atölyesiyle başladı. Gençler en iyi fotoğraf sanatçılarının bulunacağı atölyede; fotoğrafçılıkla ilgili bilgiler aldı. Daha sonra da eğitmenler gözetiminde fotoğraflar çekildi.
USTALARDAN DERSLER
Fotoğraf atölyesinin ardından sosyal medya fenomenleriyle bir araya gelen gençler, bu alandaki yeniliklerle ilgili söyleşide yer aldılar. Sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiği yönünde yapılan konuşmaların ardından bir sonraki durak 'Ok Atma ve Yapımı Atölyesi'ydi. Ok ustalarından okçuluğu öğrenen gençler, özel olarak kurulan alanda ok atışları da yaptı.
YARIŞMALAR RENK KATTI
Türk kültürünün hatırlatılmasının amaçlandığı festivalde diğer bir atölye ise çadır kurmaydı. Burada gençlere çadırın nasıl kurulması gerektiği anlatıldı. Çok kısa film ve fotoğraf yarışmalarının da yapıldığı etkinliklerde de katılım oldukça fazlaydı.
HEDEF GÜNDE 60 BİN ÖĞRENCİ
Festivalin ilk günü geride kalırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, hedeflerini açıkladı. İstanbul Gençlik Festivali'nin İstanbul genelindeki en büyük organizasyon olduğunu söyleyen Ağırbaş, "Öğrenciler iş ve eğlence alanında her şeyi bulabilecekler. Günde 60 bin gencimizin katılmasını bekliyoruz. Festivalimizde konserler ve çeşitlik aktivitelerimiz var. İstanbul genelinde lise ve üniversite gençleri katılıyor. İstanbul'un farklı noktalarından servislerimiz var" sözlerini sarfetti.
AMACIMIZ GENÇLERİ BURAYA ÇEKMEK
İstanbul Gençlik Festivali Genel Koordinatörü Taha Ayhan, organizasyonun ilk gününün ardından açıklamalarda bulundu. Mayısın gençlik ayı olduğunu belirten Ayhan, "Amaç, tüm etkinliklerle gençleri buraya çekmek, siyaset ve sanat adamlarının söyleşileri ile onların ufkunu açmak. Diğer taraftan sanat fuarıyla onlara vizyon katmak. STK'lar eliyle gençlerin ilgi duyduğu alanda sosyalleşmelerini sağlamak. Bakanlık ve belediyeler eliyle de onların istihdamına ve kariyerine yönelik yol oluşturmak. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin oluşturduğu 'Kariyer Günleri'yle de onlara bu anlamda yardımcı olmak istiyoruz" diye konuştu.
TURNUVALAR BAŞLADI
Yenikapı'daki festivalde belediyeler de gençler için organizasyonlar düzenledi. Zeytinburnu Belediyesi festivalin açık hava kısmında kurduğu stantta grafiti ve dart turnuvası gerçekleştirdi. Teknolojiden spora kadar geniş bir yelpazesi bulunan İstanbul Gençlik Festivali, güne damgasını vurdu.
ÜNLÜLER SAHNE ALACAK
Gençlerin kendi takımlarını kurarak futbol, basketbol turnuvası da yapacağı festivalde, katılım gösterenler sürpriz hediyeler kazanma şansı da bulacak. 7 Mayıs'a kadar devam edecek bu büyük festivalde dünyaca ünlü futbolcular da yapacakları gösteri maçıyla organizasyona renk katacak.
İLK DURAK ATÖLYE!
Festivalin ilk gününde dün gençler farklı deneyimler yaşadı. Organizasyonda fotoğraf atölyesiyle başladı. Gençler en iyi fotoğraf sanatçılarının bulunacağı atölyede; fotoğrafçılıkla ilgili bilgiler aldı. Daha sonra da eğitmenler gözetiminde fotoğraflar çekildi.
USTALARDAN DERSLER
Fotoğraf atölyesinin ardından sosyal medya fenomenleriyle bir araya gelen gençler, bu alandaki yeniliklerle ilgili söyleşide yer aldılar. Sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiği yönünde yapılan konuşmaların ardından bir sonraki durak 'Ok Atma ve Yapımı Atölyesi'ydi. Ok ustalarından okçuluğu öğrenen gençler, özel olarak kurulan alanda ok atışları da yaptı.
YARIŞMALAR RENK KATTI
Türk kültürünün hatırlatılmasının amaçlandığı festivalde diğer bir atölye ise çadır kurmaydı. Burada gençlere çadırın nasıl kurulması gerektiği anlatıldı. Çok kısa film ve fotoğraf yarışmalarının da yapıldığı etkinliklerde de katılım oldukça fazlaydı.
HEDEF GÜNDE 60 BİN ÖĞRENCİ
Festivalin ilk günü geride kalırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, hedeflerini açıkladı. İstanbul Gençlik Festivali'nin İstanbul genelindeki en büyük organizasyon olduğunu söyleyen Ağırbaş, "Öğrenciler iş ve eğlence alanında her şeyi bulabilecekler. Günde 60 bin gencimizin katılmasını bekliyoruz. Festivalimizde konserler ve çeşitlik aktivitelerimiz var. İstanbul genelinde lise ve üniversite gençleri katılıyor. İstanbul'un farklı noktalarından servislerimiz var" sözlerini sarfetti.
AMACIMIZ GENÇLERİ BURAYA ÇEKMEK
İstanbul Gençlik Festivali Genel Koordinatörü Taha Ayhan, organizasyonun ilk gününün ardından açıklamalarda bulundu. Mayısın gençlik ayı olduğunu belirten Ayhan, "Amaç, tüm etkinliklerle gençleri buraya çekmek, siyaset ve sanat adamlarının söyleşileri ile onların ufkunu açmak. Diğer taraftan sanat fuarıyla onlara vizyon katmak. STK'lar eliyle gençlerin ilgi duyduğu alanda sosyalleşmelerini sağlamak. Bakanlık ve belediyeler eliyle de onların istihdamına ve kariyerine yönelik yol oluşturmak. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin oluşturduğu 'Kariyer Günleri'yle de onlara bu anlamda yardımcı olmak istiyoruz" diye konuştu.
TURNUVALAR BAŞLADI
Yenikapı'daki festivalde belediyeler de gençler için organizasyonlar düzenledi. Zeytinburnu Belediyesi festivalin açık hava kısmında kurduğu stantta grafiti ve dart turnuvası gerçekleştirdi. Teknolojiden spora kadar geniş bir yelpazesi bulunan İstanbul Gençlik Festivali, güne damgasını vurdu.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mesut Özil'den Fenerbahçelileri üzecek açıklama
Toplam 8
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sami mesut kim yaw, ucunci lig topcusu bile olamaz. zaten Arsenal elden cikarmak istiyor, resmen yerlerde surunuyor
- Fener'e rüzgarın oğlu: Jesus Navas
Toplam 17
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aytek ya bırakın şu yaşlı işi bitmiş adamları
- Fener'e rüzgarın oğlu: Jesus Navas
Toplam 17
Yorum
Çeto İstanbulun Neminde Erir bu
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