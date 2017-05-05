Bakan Kılıç, serebral palsili çocuklarla buluştu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kılıç, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Ersoy ve serebral palsili çocukları, makamında kabul etti.

Çocuklarla tek tek ilgilenen Bakan Kılıç, serebral palsili çocukları misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Ziyarette Kılıç, serebral palsili çocukların eğitim ve sağlık alanında sahip oldukları haklardan en üst seviyede faydalanmaları için çalışan SERÇEV'e bakanlık olarak destek vereceklerini ifade etti.