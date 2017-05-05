Bakan Kılıç, serebral palsili çocuklarla buluştu
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, serebral palsili çocuklarla bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kılıç, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Ersoy ve serebral palsili çocukları, makamında kabul etti.
Çocuklarla tek tek ilgilenen Bakan Kılıç, serebral palsili çocukları misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.
Ziyarette Kılıç, serebral palsili çocukların eğitim ve sağlık alanında sahip oldukları haklardan en üst seviyede faydalanmaları için çalışan SERÇEV'e bakanlık olarak destek vereceklerini ifade etti.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:30
- Elde var bir!
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Yorum
Murat SEN FENERBAHÇELİ DEĞİLSİN. OLAMAZSIN DA HİÇBİR ZAMAN. İSTİFAYMIŞ !
- Aboubakar ve Cenk Fener'i solladı
Toplam 1
Yorum
Beşiktaşlı Derbiyi kazanmak istiyorsan Cenk ile başlama Şenol Hoca.Siz bu adama hiç mi kuvvet çalışması yaptırmıyosunuz.
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 26
Yorum
rüyaa fener ve bjk halkla daha çok yanyanalar, gs belli bir zümrenin takımı olduğundan taraftarına da dokunmaz, nasılsa takım liselilerin takımı
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