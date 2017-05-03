 Sporun tartışmasız lideri A Spor – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Sporun tartışmasız lideri

    Sporun tartışmasız lideri A Spor

    Nisan ayının da en çok izlenen spor kanalı ’du. Sporseverler 17 aydır A Spor’u zirvede tutmayı başardı.

    Sporseverlerin önceki aylarda olduğu gibi nisanda da en çok izlediği spor kanalı 'du... Futbol, basketbol ve birçok olimpik branşta maç yayını yapan A Spor, 17 aydır zirvedeki yerini rakiplerine kaptırmadı. Süper Lig özet görüntülerini yayınlayan, Ziraat Türkiye Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki heyecanı ekranlarına taşıyan A Spor, 'Kantar Media Nisan' ölçümlerine göre Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı oldu. İzlenme oranını günden güne artıran A Spor; özel haberleri, son dakika gelişmeleri ve usta yorumcularıyla farkını ortaya koyuyor. Sabahın ilk ışıklarında başlayan, diğer günü devralarak devam eden canlı yayın maratonu ile dinamik ve sorumlu yayınları, A Spor'un 17 aydır rakiplerinden bir adım önde tutuyor. Birbirini tekrar etmeyen, sadece sporun konuşulduğu programlar; özel dosyaları, analiz haberleri ve gündemdeki isimlerin tercih ettiği kanal olmasıyla da fark yaratıyor. Gündemi belirleyen A Spor, deneyimli ekibi, yorumcu kadrosu ve geniş muhabir ağı ile spora yön vermeye devam edecek.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:48
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