Sporun tartışmasız lideri A Spor
Nisan ayının da en çok izlenen spor kanalı A Spor’du. Sporseverler 17 aydır A Spor’u zirvede tutmayı başardı.
Sporseverlerin önceki aylarda olduğu gibi nisanda da en çok izlediği spor kanalı A Spor'du... Futbol, basketbol ve birçok olimpik branşta maç yayını yapan A Spor, 17 aydır zirvedeki yerini rakiplerine kaptırmadı. Süper Lig özet görüntülerini yayınlayan, Ziraat Türkiye Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki heyecanı ekranlarına taşıyan A Spor, 'Kantar Media Nisan' ölçümlerine göre Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı oldu. İzlenme oranını günden güne artıran A Spor; özel haberleri, son dakika gelişmeleri ve usta yorumcularıyla farkını ortaya koyuyor. Sabahın ilk ışıklarında başlayan, diğer günü devralarak devam eden canlı yayın maratonu ile dinamik ve sorumlu yayınları, A Spor'un 17 aydır rakiplerinden bir adım önde tutuyor. Birbirini tekrar etmeyen, sadece sporun konuşulduğu programlar; özel dosyaları, analiz haberleri ve gündemdeki isimlerin tercih ettiği kanal olmasıyla da fark yaratıyor. Gündemi belirleyen A Spor, deneyimli ekibi, yorumcu kadrosu ve geniş muhabir ağı ile spora yön vermeye devam edecek.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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