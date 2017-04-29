Ufuklarda umut var

‘Bir umut, bir ufuk’ projesi kapsamında Suriyeli ve Türk çocukların kaynaşmasını amaçlayan ‘1. Spor ve Kültür Şenliği’ TFF’nin Riva Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Emine Erdoğan ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç’ın da katıldığı organizasyonda çocuklar gösteri maçları yaptı. Geleceğin dünyasına kardeşlik umutları ekildi

TÜRK ve Suriyeli çocukların kaynaşmasını sağlamak amacıyla 'Bir umut, bir ufuk' projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu ve Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) işbirliği ile gerçekleştirilen '1. Spor ve Kültür Şenliği' Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde yapıldı. Organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbahar ile davetliler katıldı.



START EMİNE ERDOĞAN'DAN

Etkinlikte şöhretler karması, Türk ve Suriyeli çocuklardan kurulan minik takımlar gösteri maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin başlama vuruşunu Emine Erdoğan yaptı. Ayrıca 16 takımdan oluşan TFF-TOGEM Futbol Turnuvası'nda gün boyu maçlar düzenlendi ve çeşitli etkinlikler yapıldı.



İNSANLIK PANSUMANI

Törende konuşma yapan Emine Erdoğan, "Misafirimiz olan Suriyeli çocuklarla ülkemiz çocuklarının böyle anlamlı bir etkinlikte buluşturulması takdire şayandır. Bu güzel mekanı çocuklarımıza açan yetkilileri tebrik ediyorum. Çocuklarımıza sadece güzel bir gün değil hayata tutunacakları bir dal veriyorsunuz. Barışa, sevgiye ve dostluğa bir yatırım yapıyor, insanlığın geleceğine tohum ekiyorsunuz. İnanıyorum ki bu yatırım ileride çok güzel meyveler verecek" dedi. Suriye'de 6 yıldır bir dramın yaşandığını vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti:



DAYANIŞMALAR ARTMALI

"1 milyona yakın insan hayatını kaybetti. 6.5 milyon kişi yerinden, yurdundan edildi. Savaşın yükünü en çok kadınlar ve çocuklar çekiyor. Nice masum yavru, sorumlusu olmadığı bir dünyanın yükünü taşıyor. Kimileri kimyasal silahlarla vuruluyor, kimileri hayatları boyunca savaşın psikolojik etkisini taşımak durumunda kalıyor. İşte, bizler bu ağır yüke omuz vermek, yaraları iyileştirmek üzere buradayız. Çocuklarımızın yaralı yüreğine insanlık pansumanı yapmak için buradayız. Nazım Hikmet'in dediği gibi, dünyayı verelim çocuklara. Hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar. Türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim, kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Dünyayı çocuklara verelim, bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacaklar elimizden ölümsüz ağaçlar dikecekler. Tüm dünyanın duyarsız kaldığı Suriye meselesinde Türkiye umudu temsil ediyor." Konuşmasında Arif Nihat Asya'dan da şiir okuyan Emine Erdoğan, bu tür dayanışmaların artmasını istedi.



AYLAN BEBEKLERİ YAŞATACAĞIZ

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, federasyon olarak tesisleşme yatırımlarının yanında insana da yatırım yapmanın önemini bildiklerini anlatıp, "Bu organizasyon tüm dünyaya örnek olmalı. Aylan bebekleri unutmadık. Aylan bebekleri yaşatacağız. Ahlaklı ve geçmişini unutmayan sporcular olarak yetiştireceğiz. Avrupa sınırlarını kapattığında Türkiye'nin Suriyeli dostlarımızı kucaklamasını da unutturmayacağız. Ve elbette Sayın Cumhurbaşkanımız'ın mültecilerle ilgili dünyaya örnek olan tavır ve çabalarını da aklımızdan hiç çıkarmayacağız, çıkarttırmayacağız" diye konuştu.



TEŞEKKÜRLER CUMHURBAŞKANIM

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti, hemen yanı başımızda bir caninin, bir diktatörün, insanlıktan nasibini almamış bir kişinin, ülkesini felakete sürüklemiş o yapının içinde 600 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, 3 milyondan fazla insanın evinden yurdundan edildiği bir durumda, evini ve aşını açarak Sayın Cumhurbaşkanımız'ın önderliğinde, oradan kaçanlara bir yuva oldu. Türkiye'nin bu anlamdaki duruşunda insanlık üstü vazifesinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız'a şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı. Bakan Kılıç, Türkiye'nin sığınmacı sınavını alnının akıyla vermeye devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Çocuklarımız hepimizin göz bebeği, hepimizin geleceği en değerli varlıklarımızdır. Dünyada medeniyetin, demokrasinin, insan haklarının en büyük savunucuları ve bunu en iyi şekilde dünyaya yaydıklarını iddia edenlerin, Suriye krizi karşısında veremedikleri sınavdan dolayı tarih önünde yargılanacaklarını hatırlatmak istiyorum. Biz bu imtihanı alnımızın akıyla veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Kim olursa olsun, nereden zulüm görürse görsün, herkese yardım etmekle emrolunmuş bir medeniyetiz."



Yılmaz ŞENOL