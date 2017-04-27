 Gurur duyuyorum – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Gurur duyuyorum

    Gurur duyuyorum

    tarafından 'Ziyad Nemli Büyük Ödülü'ne layık görülen  Yönetim Kurulu Başkan Vekili 'ın ödülünü babası gazeteci-yazar aldı. Ziyad Nemli ile çalıştığını dile getiren Sadık Albayrak, “Bunun anısı da çok farklı oldu benim için. Benim Trabzon gazetecilerinden isteğim Trabzon ve Trabzonspor söz konusu ise bütün basının birleşmesidir” dedi.

    tarafından 'Ziyad Nemli Büyük Ödülü'ne layık görülen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'ın ödülünü babası gazeteci-yazar aldı. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen, 'Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nın ödül töreni Trabzon'da yapıldı. Hamamizade İhsan Bey Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende 'Ziyad Nemli Büyük Ödülü'ne Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak layık görülmüştü. Mazereti nedeniyle törene katılamayan Serhat Albayrak'ın yerine ödülü, babası gazeteci-yazar Sadık Albayrak aldı. Bu ödülün kendisi için de büyük bir onur olduğunu söyleyen baba Sadık Albayrak şöyle konuştu:

    TRABZON MERKEZDİR
    "Oğlum adına onur ödülünü almak beni gururlandırdı. Ama şunu da söyleyeyim, ben Ziyad Nemli ile çalışmış biriyim ve bunun anısı da çok farklı oldu benim için. Trabzon basın tarihi oldukça eskidir. Anadolu'ya basını getiren merkezdir. Benim Trabzonlu gazetecilerden isteğim Trabzon ve Trabzonspor söz konusu ise bütün basının birleşmesidir. Trabzon'da eskiden 17 tane konsolosluk vardı. Yeniden o günlerine döndürmemiz gerekiyor."



    EN İYİ HABER ÖDÜLÜ A HABER'İN OLDU
    Trabzon Gazeteciler Cemiyeti kurucularından ve eski başkanlarından gazeteci- yazar Nemli adına her yıl düzenlenen yarışmada, Turkuvaz Medya Grubu'na bir ödül daha geldi. A Haber Muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım "Şehidin vasiyeti" başlıklı haberiyle, 61 aday arasından "En iyi görüntülü haber" dalında başarı ödülüne layık görüldü.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:49
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