Gurur duyuyorum
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından 'Ziyad Nemli Büyük Ödülü'ne layık görülen Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'ın ödülünü babası gazeteci-yazar Sadık Albayrak aldı. Ziyad Nemli ile çalıştığını dile getiren Sadık Albayrak, “Bunun anısı da çok farklı oldu benim için. Benim Trabzon gazetecilerinden isteğim Trabzon ve Trabzonspor söz konusu ise bütün basının birleşmesidir” dedi.
TRABZON MERKEZDİR
"Oğlum adına onur ödülünü almak beni gururlandırdı. Ama şunu da söyleyeyim, ben Ziyad Nemli ile çalışmış biriyim ve bunun anısı da çok farklı oldu benim için. Trabzon basın tarihi oldukça eskidir. Anadolu'ya basını getiren merkezdir. Benim Trabzonlu gazetecilerden isteğim Trabzon ve Trabzonspor söz konusu ise bütün basının birleşmesidir. Trabzon'da eskiden 17 tane konsolosluk vardı. Yeniden o günlerine döndürmemiz gerekiyor."
EN İYİ HABER ÖDÜLÜ A HABER'İN OLDU
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti kurucularından ve eski başkanlarından gazeteci- yazar Nemli adına her yıl düzenlenen yarışmada, Turkuvaz Medya Grubu'na bir ödül daha geldi. A Haber Muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım "Şehidin vasiyeti" başlıklı haberiyle, 61 aday arasından "En iyi görüntülü haber" dalında başarı ödülüne layık görüldü.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:49
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özgün Gonzalo Higuaín gibi oyun kurabilen bi altin lazim. Gomezde alman disiplini vardi ve jardel gibi henry gibi affetmiodu yok su an kimse
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