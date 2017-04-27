1. Spor ve Kültür Şenliği yarın İstanbul'da yapılacak
Suriyeli ve Türk çocukların kaynaşmasını amaçlayan "Bir Umut, Bir Ufuk" projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) iş birliği ile düzenlenen 1. Spor ve Kültür Şenliği yarın İstanbul'da yapılacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 10.00'da başlayacak şenliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TFF yönetim kurulu üyeleri, TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbahar ile davetliler katılacak.
Etkinlikte şöhretler karması, Türk ve Suriyeli çocuklardan kurulacak minik takımla gösteri maçında karşı karşıya gelecek. Ayrıca 16 takımdan oluşan TFF-TOGEM Futbol Turnuvası da gerçekleştirilecek.
1. Spor ve Kültür Şenliği'ne bin Türk, bin Suriyeli çocuğun katılımı sağlanacak, alanlara kurulacak oyun grupları ile gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Şenlikte, Karagöz-Hacivat, Nasrettin Hoca, İbiş, Maskot Mehter, Keloğlan, Pamuk Prenses, sihirbaz, top cambazları ve semazen gösterileri yapılacak. Alanda hat sanatı, cam üfleme, ebru sanatı, karikatürist, niyetçi gibi çeşitli etkinlikler tertip edilecek ve kültür entegrasyonu sağlanacak.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:28
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Toplam 9
Yorum
TS Yusuf'u sen gelecek iki senede gör. Onun fizik gücü hala gelisiyor ve ayni zamanda ikili mücadele kazanma orani da yükseliyor.
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Toplam 6
Yorum
sadads1907 haha!Gerçi 1 maçta doğru nasıl olsa hakemi darp etmenin cezası 4 maç(Trabzon),Sahaya girmek ve küfrün cezası 2maç(BJK) haha!! Çok Komik yavv
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Toplam 2
Yorum
Selim Ne helali birader Sende bunu destekliyorsun öyle mi? Bu adamın lisansını iptal etsinler Daha çıkmasın sahaya falan
1. Spor ve Kültür Şenliği yarın İstanbul'da yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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