1. Spor ve Kültür Şenliği yarın İstanbul'da yapılacak

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 10.00'da başlayacak şenliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TFF yönetim kurulu üyeleri, TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbahar ile davetliler katılacak.

Etkinlikte şöhretler karması, Türk ve Suriyeli çocuklardan kurulacak minik takımla gösteri maçında karşı karşıya gelecek. Ayrıca 16 takımdan oluşan TFF-TOGEM Futbol Turnuvası da gerçekleştirilecek.

1. Spor ve Kültür Şenliği'ne bin Türk, bin Suriyeli çocuğun katılımı sağlanacak, alanlara kurulacak oyun grupları ile gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Şenlikte, Karagöz-Hacivat, Nasrettin Hoca, İbiş, Maskot Mehter, Keloğlan, Pamuk Prenses, sihirbaz, top cambazları ve semazen gösterileri yapılacak. Alanda hat sanatı, cam üfleme, ebru sanatı, karikatürist, niyetçi gibi çeşitli etkinlikler tertip edilecek ve kültür entegrasyonu sağlanacak.