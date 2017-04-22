Bakan Kılıç'tan 23 Nisan mesajı

Mesajında, "Milli iradenin tecelligahı olarak tam 97 yıldır dimdik ayakta duran Gazi Meclisimiz, kurulduğu günden bu yana çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm milletimize daha müreffeh bir ülke sunmak için azimle çalışmaya devam etmektedir." ifadesini kullanan Bakan Kılıç, 23 Nisan'ın bir anlamının da ulusal egemenliğin, millet iradesinin hayat bulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Barış, huzur ve kardeşlik dolu nice günlere vesile olması umuduyla, 23 Nisan'ın tüm dünya çocuklarına kutlu olmasını dileyen Kılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz'da, milli iradenin kalbini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayanlar görmüştür ki; aziz milletimiz kendi iradesinin hayat bulduğu meclisimizi canı pahasına müdafaa etmiştir ve her daim edecektir. Ecdadımızın birlik, beraberlik, azim ve inançla tesis ettikleri milli egemenlik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilmiştir. Bu bayramın tüm dünya çocukları tarafından barış içinde kutlanması için 97 yıldır canla başla mücadele edilmektedir.

Dünyanın geleceğini teslim edeceğimiz evlatlarımızı, kötülüğün yıkıcı kuvvetinden uzak tutabileceğimiz günlere mutlaka ulaşacağız. İnsanlığın umudunu yeryüzünün herhangi bir köşesinde yok etmeye çalışanların emellerine ulaşamayacağı bir dünya hayalimiz bakidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, silah arkadaşlarını, ilk mecliste görevli tüm milletvekillerimizi rahmet ve şükran duygularımla anıyorum."