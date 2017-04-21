Yenikapı’da iki dev festival

İstanbul mayısta iki büyük festivale ev sahipliği yapacak.

İlk olarak Yenikapı Meydanı'nda 4-7 Mayıs'ta Gençlik Festivali gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Etnospor Kültür Festivali de 11-14 Mayıs'ta aynı meydanda organize edilecek. Aba güreşinden mangalaya, aşık oyunundan kökbörüye çeşitli müsabakaların, çocuk oyunlarının, konserlerin, sanatsal etkinliklerin ve atölye çalışmaları yapılacak.