 Yenikapı’da iki dev festival – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Yenikapı’da iki dev festival

    Yenikapı’da iki dev festival

    İstanbul mayısta iki büyük festivale ev sahipliği yapacak.

    İlk olarak Yenikapı Meydanı'nda 4-7 Mayıs'ta Gençlik Festivali gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Etnospor Kültür Festivali de 11-14 Mayıs'ta aynı meydanda organize edilecek. Aba güreşinden mangalaya, aşık oyunundan kökbörüye çeşitli müsabakaların, çocuk oyunlarının, konserlerin, sanatsal etkinliklerin ve atölye çalışmaları yapılacak.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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