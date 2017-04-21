Yenikapı’da iki dev festival
İstanbul mayısta iki büyük festivale ev sahipliği yapacak.
İlk olarak Yenikapı Meydanı'nda 4-7 Mayıs'ta Gençlik Festivali gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Etnospor Kültür Festivali de 11-14 Mayıs'ta aynı meydanda organize edilecek. Aba güreşinden mangalaya, aşık oyunundan kökbörüye çeşitli müsabakaların, çocuk oyunlarının, konserlerin, sanatsal etkinliklerin ve atölye çalışmaları yapılacak.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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