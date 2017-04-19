 Kod adı 2023! – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Kod adı 2023!

    Kod adı 2023!

    Spor Bakanlığı 2023 yılı hedefleri doğrultusunda 81 ilde gençlik merkezleri kurdu, binlerce öğrenciyle kamp planlarını hazırladı.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı 'Kod Adı 2023' projesini harekete geçirdi. Yılda 20 bin öğrenciye ulaşılması planlanan projeyle ilgili Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da önemli bilgiler verdi. Gençlerin çağın gerisinde kalmaması için çalışmalar yaptıklarını belirten Kılıç, "Gençlere algoritma, web ve mobil uygulama geliştirme, elektronik ve robotik eğitimleri verilecek. Dünyada özellikle de teknoloji ve bilişim alanında hızlı bir değişim yaşanıyor. Gençlerimizi iyi eğitir, teknolojik anlamda donanımlı hale getirirsek, içlerindeki girişimci ve yaratıcı ruhu desteklersek, bu genç nüfus bizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaktır. Bu eğitimlerin ardından inanıyorum ki Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak yenilikçi fikirler buradan çıkacak ve geleceğe yön verecek" açıklamasını yaptı.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:03
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