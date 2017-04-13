''Milletle yola çıktık, milletle yürürüz''
Sporun önde gelen isimleri Türkiye’nin geleceği için bir araya geldi. Buluşmada konuşan Bakan Kılıç da, Cumhurbaşkanı’nın sözüyle toplantıyı bitirdi. Cumhurbaşkanımız, 'Milletle yola çıktık, milletle yürürüz' diyor' 2023'te cumhuriyetimizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak istiyoruz.
Beyoğlu Buluşmaları'nda dün önemli isimler vardı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın ev sahipliğinde yapılan organizasyonda Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, başkanvekilleri Servet Yardımcı ile Ali Dürüst, yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, genel sekreter Kadir Kardaş, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek katıldı.
Buluşmada konuşan Bakan Kılıç'ın öne çıkan sözleri şunlar: "Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin ilk değil ama inşallah son devleti olacaktır. Geçmişimizden alacağımız güçle sorunları çözerek torunlarımıza devretmemiz gerekiyor. 'Bu ülkeyi neden farklı bir sistemle yönetmek istiyorsunuz?' diyenlere cevap açık, 2023'te cumhuriyetimizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız da, 'Milletle yola çıktık, milletle yürürüz' diyor."
Buluşmada konuşan Bakan Kılıç'ın öne çıkan sözleri şunlar: "Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin ilk değil ama inşallah son devleti olacaktır. Geçmişimizden alacağımız güçle sorunları çözerek torunlarımıza devretmemiz gerekiyor. 'Bu ülkeyi neden farklı bir sistemle yönetmek istiyorsunuz?' diyenlere cevap açık, 2023'te cumhuriyetimizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız da, 'Milletle yola çıktık, milletle yürürüz' diyor."
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
''Milletle yola çıktık, milletle yürürüz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.