 ''Milletle yola çıktık, milletle yürürüz'' – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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HEPSİ
    13 Nisan 2017, Perşembe
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    ''Milletle yola çıktık, milletle yürürüz''

    ''Milletle yola çıktık, milletle yürürüz''

    Sporun önde gelen isimleri Türkiye’nin geleceği için bir araya geldi. Buluşmada konuşan Bakan Kılıç da, Cumhurbaşkanı’nın sözüyle toplantıyı bitirdi. Cumhurbaşkanımız, 'Milletle yola çıktık, milletle yürürüz' diyor' 2023'te cumhuriyetimizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak istiyoruz.

    Beyoğlu Buluşmaları'nda dün önemli isimler vardı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın ev sahipliğinde yapılan organizasyonda Spor Bakanı , Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, başkanvekilleri Servet Yardımcı ile Ali Dürüst, yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, genel sekreter Kadir Kardaş, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek katıldı.



    Buluşmada konuşan Bakan Kılıç'ın öne çıkan sözleri şunlar: "Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin ilk değil ama inşallah son devleti olacaktır. Geçmişimizden alacağımız güçle sorunları çözerek torunlarımıza devretmemiz gerekiyor. 'Bu ülkeyi neden farklı bir sistemle yönetmek istiyorsunuz?' diyenlere cevap açık, 2023'te cumhuriyetimizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız da, 'Milletle yola çıktık, milletle yürürüz' diyor."
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:21
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