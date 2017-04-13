2026 müjdesi
Erzurum’da dün onbinlere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2026 Kış Olimpiyatları’nın burada düzenlenmesi için hazırlık yapıyoruz” dedi.
Son dönemde birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye, 2026 için de kolları sıvadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da dün yaptığı konuşmada müjdeyi verdi. "Erzurum'a Kış Olimpiyatları yakışır değil mi?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk etabını yaptık, Olimpiyat olunca ufak düzenlemelerle ona da gireceğiz. Bu organizasyona aday olsak fena mı olur. 2026 için böyle bir hazırlık yapıyoruz" sözlerini sarfetti.
20 MİLYARLIK YATIRIM
Olimpiyatlarla dünyaya mesaj verileceğini de söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizdeki tüm şehirlerimiz gibi Erzurum'un öncelikli sorumluluğunun istihdam olduğunu biliyoruz. 20 milyar liralık yatırım yapılmasını ve 23 bin yeni istihdam çıkarılmasını planladık. Bunun için devlet altyapı kuracak. Özel sektörde gelecek burada yatırımı yapacak. Erzurum Türkiye'de bir numara olacak. Batıya da cevabını en güzel şekilde verecek" açıklamasını yaptı.
20 MİLYARLIK YATIRIM
Olimpiyatlarla dünyaya mesaj verileceğini de söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizdeki tüm şehirlerimiz gibi Erzurum'un öncelikli sorumluluğunun istihdam olduğunu biliyoruz. 20 milyar liralık yatırım yapılmasını ve 23 bin yeni istihdam çıkarılmasını planladık. Bunun için devlet altyapı kuracak. Özel sektörde gelecek burada yatırımı yapacak. Erzurum Türkiye'de bir numara olacak. Batıya da cevabını en güzel şekilde verecek" açıklamasını yaptı.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
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Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
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Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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