 2026 müjdesi – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    2026 müjdesi

    2026 müjdesi

    ’da dün onbinlere hitap eden , “2026 Kış Olimpiyatları’nın burada düzenlenmesi için hazırlık yapıyoruz” dedi.

    Son dönemde birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye, 2026 için de kolları sıvadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da dün yaptığı konuşmada müjdeyi verdi. "'a Kış Olimpiyatları yakışır değil mi?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk etabını yaptık, Olimpiyat olunca ufak düzenlemelerle ona da gireceğiz. Bu organizasyona aday olsak fena mı olur. 2026 için böyle bir hazırlık yapıyoruz" sözlerini sarfetti.

    20 MİLYARLIK YATIRIM
    Olimpiyatlarla dünyaya mesaj verileceğini de söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizdeki tüm şehirlerimiz gibi Erzurum'un öncelikli sorumluluğunun istihdam olduğunu biliyoruz. 20 milyar liralık yatırım yapılmasını ve 23 bin yeni istihdam çıkarılmasını planladık. Bunun için devlet altyapı kuracak. Özel sektörde gelecek burada yatırımı yapacak. Erzurum Türkiye'de bir numara olacak. Batıya da cevabını en güzel şekilde verecek" açıklamasını yaptı.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:02
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