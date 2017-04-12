Olimpiyatlara hazır

1991'de bağımsızlığını kazanan Türkmenistan dev adımlar atmaya devam ediyor.

17-27 Eylül 2017'de Asya Kapalı Salon ve Dövüş Sanatı Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Türkmenler, müsabakaların düzenleneceği Aşkabat Olimpiyat Kompleksi'ni zamanından çok önce tamamlamayı başardı. 5 milyar dolara ihale edilen ve Türkiye'nin en büyük yurt dışı müteahhitlik şirketlerinden Polimeks'in inşa ettiği ve Aşgabat'ta 195 hektarlık bir alana yayılan tesisler, Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'un katılımı ile görkemli bir organizasyon ile hizmete açıldı. Açılışın doruk noktası ise Berdimuhammedov'un oyunların resmi şarkısı Aziada 2017'yi seslendirmesiydi.