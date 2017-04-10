 "Doping yapanın canını yakarız" – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    "Doping yapanın canını yakarız"

    "Doping yapanın canını yakarız"

    Bakan Kılıç, net konuştu: Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da, başkabakanın da talimatı açık.

    Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, dün birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Doping konusunda taviz vermeyeceklerini belirten Bakan Kılıç, "Doping, bugün de olabilir ama artık şunu herkes çok iyi biliyor. Olması durumunda antrenörün de, sporcunun da canını yakarız. Cumhurbaşkanımın da, Başbakanımın da talimatı açık, dopingle anılmak istemiyoruz" dedi.

    ?KULÜPLERİN BORCU ÇOK
    Bakan Kılıç'ın öne çıkan diğer sözleri şunlar: "Sahaya atlayan seyirciyi, holiganı ön kapıdan alıp arkadan bırakamazsın. Karakoldan alıp eve götüren yönetici olursa işte Bursa'da olduğu gibi, istifa etmek zorunda kalır. Avrupa'ya gitmeme cezası alıyor bazı kulüpler. Şimdi milyara vurmuş borcu olan var. Finansal ve yönetimsel anlamda sorumlulukların yerine getirilmesi açısından adımlar atacağız. Vergilerle ilgili de çalışmamız var."

    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:29
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