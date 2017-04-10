"Doping yapanın canını yakarız"
Bakan Kılıç, net konuştu: Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da, başkabakanın da talimatı açık.
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, dün birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Doping konusunda taviz vermeyeceklerini belirten Bakan Kılıç, "Doping, bugün de olabilir ama artık şunu herkes çok iyi biliyor. Olması durumunda antrenörün de, sporcunun da canını yakarız. Cumhurbaşkanımın da, Başbakanımın da talimatı açık, dopingle anılmak istemiyoruz" dedi.
?KULÜPLERİN BORCU ÇOK
Bakan Kılıç'ın öne çıkan diğer sözleri şunlar: "Sahaya atlayan seyirciyi, holiganı ön kapıdan alıp arkadan bırakamazsın. Karakoldan alıp eve götüren yönetici olursa işte Bursa'da olduğu gibi, istifa etmek zorunda kalır. Avrupa'ya gitmeme cezası alıyor bazı kulüpler. Şimdi milyara vurmuş borcu olan var. Finansal ve yönetimsel anlamda sorumlulukların yerine getirilmesi açısından adımlar atacağız. Vergilerle ilgili de çalışmamız var."
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:29
- Adebayor Galatasaray'ı yıktı
Toplam 15
Yorum
korkak tudor kazanan takım değişmez bu takım 3 lü oynamaz her maç sistem değişmez bu kadar korkak bir hoca görmedim bu adam hala GS olduğunu bilmiyor!
- Abdullah Avcı: "Bitmesin istedim"
Toplam 1
Yorum
uFB1453 sonuna kadar haklı bencede ilk 4 sıranın maçları akşam 19:00 da oynanmalı (cuma,ctesi,pazar,ptesi)
- Advocaat derbi öncesi Galatasaray’ı takipte
Toplam 6
Yorum
botafokolular galatasaray mı kalmış, fenerbahçe mi kalmış güldürmeyin beni başkanlar sağolsun takımları batırdılar, (DURSUN EVİNDE OTURSUN)
"Doping yapanın canını yakarız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.