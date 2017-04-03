Bakan Kılıç’tan tam destek
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2017'nin ilk 3 ayında kulüp ve sporculara 26 milyon 810 bin TL'lik malzeme desteğinde bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Yardımları genişletilerek devam edecek. Sporda geleceğin yeteneklerini yetiştiren amatör spor kulüplerine destek olmak bizim önceliklerimiz arasında.Geleceğin sporcularının yetiştirilmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Demek ki bize inançları kalmamış''
Toplam 1
Yorum
Caqdas Ah o aziz yokmu o aziz emir demiri kesiyor işte. Ama siz futbolcularda az değilsiniz hani aldığınız paranın hakkını verin be kardeşim sizde.
- Gece 1’de kovdular!
Toplam 1
Yorum
Caqdas Git artık şu kulübün başında terminatör aziz
- Yarım asırlık Orduspor amatöre düştü
Toplam 2
Yorum
dctrblack bilinçli olarak amatöre düşürülen bir takım yöneticiler o kadar yedi ki ooooo
Bakan Kılıç’tan tam destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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