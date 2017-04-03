 Bakan Kılıç’tan tam destek – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Bakan Kılıç’tan tam destek

    Bakan Kılıç’tan tam destek
    Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2017'nin ilk 3 ayında kulüp ve sporculara 26 milyon 810 bin TL'lik malzeme desteğinde bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Yardımları genişletilerek devam edecek. Sporda geleceğin yeteneklerini yetiştiren amatör spor kulüplerine destek olmak bizim önceliklerimiz arasında.Geleceğin sporcularının yetiştirilmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:37
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