 Recep Kara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    , Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

    Recep Kara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

    Kırkpınar Başpehlivanı , ile bir araya geldi.

    Türkiye Güreş Federasyonu ve Kumluca Belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen proje kapsamında Kazakistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nden getirilen toprak, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasını ziyaret eden 'a takdim edildi.

    Takdimin ardından açıklamalarda bulunan Başpehlivan , "Güreşlerin çıkış noktası olarak kabul ettiğimiz ata yurdumuz Türkistan bölgesinden Türkiye'ye Kırkpınar'a uzanan bu yolu devam ettiriyoruz. Geleneğimizi yaşatıyoruz. Dışişleri Bakanlığı, Güreş Federasyonu ve Antalya Kumluca Belediyesi ortak projemiz; Türkistan bölgesi Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinden alınan toprağı buraya getirdik. Cumhurbaşkanımız'a sundum bu toprağı. Genel sekreterine vasiyet ederek 'Ben ölünce kabrime koyun' diye talimat verdi" dedi.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:52
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