Recep Kara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi
Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
Takdimin ardından açıklamalarda bulunan Başpehlivan Recep Kara, "Güreşlerin çıkış noktası olarak kabul ettiğimiz ata yurdumuz Türkistan bölgesinden Türkiye'ye Kırkpınar'a uzanan bu yolu devam ettiriyoruz. Geleneğimizi yaşatıyoruz. Dışişleri Bakanlığı, Güreş Federasyonu ve Antalya Kumluca Belediyesi ortak projemiz; Türkistan bölgesi Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinden alınan toprağı buraya getirdik. Cumhurbaşkanımız'a sundum bu toprağı. Genel sekreterine vasiyet ederek 'Ben ölünce kabrime koyun' diye talimat verdi" dedi.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:52
- Tolga Zengin'e tribünlerden tepki
Toplam 1
Yorum
123457 olur öylee hatalar o da bizim kalecimiz
- Geçti o günler!
Toplam 19
Yorum
kartalosman kim hesap soracakki hepsi azizin yaverleri..hesap soranlar kulüpten kovuluyor hemen
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 12
Yorum
taraftar Şans verildi olmadı olmıyorsa fazla israra gerek yok.Genç necip gibi kuvvetli ilerde iyi olabilecek bir oyuncuya şans tanınsa daha iyi.
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