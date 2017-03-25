FOTOMAÇ'a 5 ödül
Türkiye’nin bir numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ, İstanbul Maratonu’ndan 2, İstanbul Üniversitesi Trabzonsporlular kulübünden (ÜNİ TS) 1 ve Bodrum Bahçeşehir Koleji’nden 2 ödül alarak tulum çıkardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından düzenlenen Basın ve Spor Ödülleri'nde Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan, FOTOMAÇ'a verilen Juri Özel Ödülü'nü alırken, İstihbarat Şefimiz Yılmaz Şenol da Vodafone İstanbul Maratonu yazılı haber dalında birincilik kürsüsüne çıktı.
İstanbul Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü tarafından yılın gazetesi ödülüne layık görülen FOTOMAÇ, üniversite öğrencilerinin bir numarası olduğunu bir kez daha gösterdi. Ayrıca Bodrum Bahçeşehir Koleji öğrencileri tarafından yılın spor gazetesi seçilen FOTOMAÇ'ın yazarı Cevdet Ünüvar da yılın spor yazarı ödülünü aldı. Bize bu ödülleri layık gören okuyucularımıza ayrı ayrı yürekten teşekkür ederek, bu ödüllerin bize ilham verdiğini özellikle belirtmek isteriz….
JURİ ÖZEL ÖDÜLÜNÜ İSMAİL ÖZ BAYRAKTAR VERDİ
Spor İstanbul olarak adı değişen Spor A.Ş'nin verdiği Juri Özel Ödülü'nü, Genel Müdür İsmail Özbayraktar'ın elinden Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan ve Sabah Gazetesi Spor Servisi Müdürü Murat Özbostan aldı. Ayrıca Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu haber dalında 3'üncü oldu.
Yazarımız Cevdet Ünüvar "Yılın en iyi yazarı" seçildi.
ÜNİ TS'nin Fotomaç'a verdiği Yılın Gazetesi ödülünü Yazı İşleri Müdürümüz Mecit Coşkun aldı.
İstanbul Maratonu Haber Dalı Birincilik Ödülü arkadaşımız Yılmaz Şenol'un oldu.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:25
- Junior Alonso sürprizi
Toplam 1
Yorum
Bence Elde Stoper Stoper oynabillecek Adamlar hepsi dönerse ve kiralik giderse Milosevic,Franco,Tosic,Marcelo,Rhodolfo,Necip,Mitrovic,
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Bence Anlamiyorum Oguzhan bu Sezon ne Gösterdi oynatiyorsunus ama Bence cok Daha verimli olabillecek Inler Forma yok
- Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Toplam 2
Yorum
Bence Evde Aslinda bögle Takimlara 2-0 Yetmez 4-0 5-0 yapacaksin class göstereceksin Korksunlar bizden
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