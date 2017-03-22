 Milli sporcuya silahlı saldırı – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Milli sporcuya silahlı saldırı

    Milli sporcuya silahlı saldırı
    'nın Kocaali ilçesinde milli kick boksçu silahlı saldırıya uğradı. Milli kick bokscu Yavuz Selim Din'in babasının iş yeri önünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı S.K., isimli şahısın silahlı saldırısına uğradı ğı öğrenildi. Din, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:16
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