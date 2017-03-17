 Erdoğan’dan Sofuoğlu’na ziyaret – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Erdoğan’dan Sofuoğlu’na ziyaret

    Erdoğan’dan Sofuoğlu’na ziyaret

    , Sakarya’da katıldığı toplu açılış töreni sonrasında Dünya Motosiklet Şampiyonu ’nu evinde ziyaret etti.

    , toplam maliyeti 1 milyar 542 milyon TL olan 118 projenin toplu açılışı için gittiği Sakarya'da Dünya Motosiklet Şampiyonu ve milli motosikletçi 'nu evinde ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı antrenman sırasında geçirdiği kaza sonrasında yaralanarak ameliyat olan Kenan Sofuoğlu'na geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Erdoğan'a gerçekleştirdiği ziyarette, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar eşlik etti.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:49
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