''Biz sıradan bir devlet değiliz''
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Hollanda'ya ateş püskürdü.
IRKÇILIĞA TESLİM OLDUNUZ
"Hollanda 'da Geert Wilders diye bir adam var, ırkçı. Bu adam, insanlar arasında din ve inanca göre ayrım yapıyor. Ne diyorlar; 'yarın seçim var.' İnsanoğluna yakışmayacak bu hareketleri yaparken seçimi düşünüyorsanız, siz zaten o seçimi kaybetmişiniz. Çünkü siz insanlık onurunu ayaklar altına aldınız. Irkçılığa teslim oldun. Bir de utanmadan çıkıp bize ders vermeye kalkıyorsunuz."
NASIL HESAP VERECEKSİNİZ?
"Burada başka bir şey var. Çıkıp da FETÖ'nün teröristleri konuşacağı zaman onlara diyorsunuz ki 'konuş.' Bu millet teröristlere yardım yataklık yapanları affetmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Sizin daha hiçbir şeyiniz yokken biz bir cihana hükmediyorduk. Tepkimizi en demokratik şekilde göstermeyi biliriz. Sizden korkacak değiliz. Milletimizin gönlünde ezan, inanç ve sevgi var. Sizi tarih yargılayacak. Nasıl hesap vereceksiniz. Geçmişte de veremediniz, gelecekte de veremeyeceksiniz."
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:00
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
''Biz sıradan bir devlet değiliz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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