 ''Biz sıradan bir devlet değiliz'' – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Biz sıradan bir devlet değiliz''

    ''Biz sıradan bir devlet değiliz''

    Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 'ya ateş püskürdü.

    , dün Samsun'da konuştu. AK Parti Bafra İlçe Başkanlığı'nın önündeki mitingde konuşan Bakan Kılıç'ın hedefinde Hollanda vardı. İşte Kılıç'ın öne çıkan sözleri: " diplomatik ilişkiler, ev sahipliği ve insanlığa sığmayacak çirkin davranışla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nı Türk Konsolosluğu'na sokmadı. Türk vatandaşlarına köpeklerle saldırdı."

    IRKÇILIĞA TESLİM OLDUNUZ
    "Hollanda 'da Geert Wilders diye bir adam var, ırkçı. Bu adam, insanlar arasında din ve inanca göre ayrım yapıyor. Ne diyorlar; 'yarın seçim var.' İnsanoğluna yakışmayacak bu hareketleri yaparken seçimi düşünüyorsanız, siz zaten o seçimi kaybetmişiniz. Çünkü siz insanlık onurunu ayaklar altına aldınız. Irkçılığa teslim oldun. Bir de utanmadan çıkıp bize ders vermeye kalkıyorsunuz."

    NASIL HESAP VERECEKSİNİZ?
    "Burada başka bir şey var. Çıkıp da FETÖ'nün teröristleri konuşacağı zaman onlara diyorsunuz ki 'konuş.' Bu millet teröristlere yardım yataklık yapanları affetmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Sizin daha hiçbir şeyiniz yokken biz bir cihana hükmediyorduk. Tepkimizi en demokratik şekilde göstermeyi biliriz. Sizden korkacak değiliz. Milletimizin gönlünde ezan, inanç ve sevgi var. Sizi tarih yargılayacak. Nasıl hesap vereceksiniz. Geçmişte de veremediniz, gelecekte de veremeyeceksiniz."
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:00
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