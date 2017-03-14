 Wilders zehir saçıyor – Fotomaç – 14 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Wilders zehir saçıyor

    Wilders zehir saçıyor

    Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Alman kanalı ARD’ye konuştu: “Hollanda’da Wilders zehirli açıklamalar yapıyor, teröristler Almanya’da elini kolunu sallayarak dolaşıyor”

    Yıllar sonra Haçlı ruhuyla birleşen Avrupa, Türkiye'nin kaderini belirleyerek referandum öncesi alçakça saldırmaya başladı. İşte tam da bu günlerde , Alman ARD kanalına konuşarak Nazi dönemi tavırları sergileyen Almanya ve Hollanda'nın gerçeklerini yüzlerine vurdu. Kılıç "Bakanımız Hollanda'da Başkonsolosluk binasına sokulmuyor. Bunun diplomatik dilde bir açıklaması yok. Orada gösteri yapanlar arasında Hollanda vatandaşları da var. Polis kuvvetiyle insanların üzerine gidiyorsunuz. Bunu asla kabul etmeyiz. Geert Wilders (Irkçı Özgürlük Partisi lideri) zehir saçan açıklamalar yapıyor. Bu Avrupa'nın geleceği için çok ciddi bir tehlike" diye konuştu.

    Bakan Akif Çağatay Kılıç şöyle konuştu: "Avrupa'da ciddi biçimde yabancı düşmanlığı ve İslamofobi mevcut. Bana Nazi benzetmesini soruyorsunuz. (Alman televizyoncuların gözlerine bakarak) Almanya ve Hollanda'nın kullanmış olduğu yöntemler bunu çağrıştırdığı için bu söylem var. PKK'lı teröristler Almanya'da serbest dolaşıyor. Burada 4 binden fazla terör üyesi var. Bunları ne yapacağız? Bu Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere yardımcı olmuyor. Dostluğun devamı için bu sorunu çözmeliyiz,"
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wilders zehir saçıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.