Wilders zehir saçıyor
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Alman kanalı ARD’ye konuştu: “Hollanda’da Wilders zehirli açıklamalar yapıyor, teröristler Almanya’da elini kolunu sallayarak dolaşıyor”
Yıllar sonra Haçlı ruhuyla birleşen Avrupa, Türkiye'nin kaderini belirleyerek referandum öncesi alçakça saldırmaya başladı. İşte tam da bu günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Alman ARD kanalına konuşarak Nazi dönemi tavırları sergileyen Almanya ve Hollanda'nın gerçeklerini yüzlerine vurdu. Kılıç "Bakanımız Hollanda'da Başkonsolosluk binasına sokulmuyor. Bunun diplomatik dilde bir açıklaması yok. Orada gösteri yapanlar arasında Hollanda vatandaşları da var. Polis kuvvetiyle insanların üzerine gidiyorsunuz. Bunu asla kabul etmeyiz. Geert Wilders (Irkçı Özgürlük Partisi lideri) zehir saçan açıklamalar yapıyor. Bu Avrupa'nın geleceği için çok ciddi bir tehlike" diye konuştu.
Bakan Akif Çağatay Kılıç şöyle konuştu: "Avrupa'da ciddi biçimde yabancı düşmanlığı ve İslamofobi mevcut. Bana Nazi benzetmesini soruyorsunuz. (Alman televizyoncuların gözlerine bakarak) Almanya ve Hollanda'nın kullanmış olduğu yöntemler bunu çağrıştırdığı için bu söylem var. PKK'lı teröristler Almanya'da serbest dolaşıyor. Burada 4 binden fazla terör üyesi var. Bunları ne yapacağız? Bu Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere yardımcı olmuyor. Dostluğun devamı için bu sorunu çözmeliyiz,"
Bakan Akif Çağatay Kılıç şöyle konuştu: "Avrupa'da ciddi biçimde yabancı düşmanlığı ve İslamofobi mevcut. Bana Nazi benzetmesini soruyorsunuz. (Alman televizyoncuların gözlerine bakarak) Almanya ve Hollanda'nın kullanmış olduğu yöntemler bunu çağrıştırdığı için bu söylem var. PKK'lı teröristler Almanya'da serbest dolaşıyor. Burada 4 binden fazla terör üyesi var. Bunları ne yapacağız? Bu Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere yardımcı olmuyor. Dostluğun devamı için bu sorunu çözmeliyiz,"
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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