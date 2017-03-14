Hollanda’da 12 madalya!
Türkiye Tekvando Milli Takımı, Hollanda Açık Turnuvası'nda 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Böylece sporcularımız Portakalların Nazilere özenen tavrına en güzel cevabı sahada verdi. Şampiyonayı değerlendiren Federasyon Başkanı Metin Şahin "Hollanda'nın yaptığı nezaketsizliğe en güzel cevabı sahada madalya kazanan sporcularımız verdi" dedi.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 23:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
Hollanda’da 12 madalya! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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