 Hollanda’da 12 madalya! – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    ’da 12 madalya!

    Hollanda’da 12 madalya!
    , Açık Turnuvası'nda 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Böylece sporcularımız Portakalların Nazilere özenen tavrına en güzel cevabı sahada verdi. Şampiyonayı değerlendiren Federasyon Başkanı Metin Şahin "Hollanda'nın yaptığı nezaketsizliğe en güzel cevabı sahada madalya kazanan sporcularımız verdi" dedi.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:38
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