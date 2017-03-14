 Bayrağımız her yerde – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Bayrağımız her yerde

    Bayrağımız her yerde

    Avrupa’nın Türkiye’ye karşı tavrına karşılık gurbetteki vatandaşlarımız sokaklara döküldü.

    'nın Nazi devrini hatırlatan tavrına Çılgın Türkler her yerde tepki koymayı sürdürüyor. Hollanda'nın Başkenti Amsterdam'ın Madame Tussauds Müzesi'nde dün gece Türk bayrağı açıldı. Ayrıca sokaktaki protestolar sırasında boynuna Türk bayrağı bağlamış bir vatandaşımız tramvayı durdurdu.

    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:38
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