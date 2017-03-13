İsrail'den şampiyonlukla döndüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un şampiyon sporcularını ödüllendirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nün şampiyon sporcuları Berfin Altun, Umay Tokcan ve Şaban Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu.
Kocalı Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nün makamında gerçekleşen buluşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden şampiyonlara çeşitli ödüller verdi.
Kocalı Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nün makamında gerçekleşen buluşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden şampiyonlara çeşitli ödüller verdi.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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