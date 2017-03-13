 İsrail'den şampiyonlukla döndüler – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    İsrail'den şampiyonlukla döndüler

    İsrail'den şampiyonlukla döndüler

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un şampiyon sporcularını ödüllendirdi.

    Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nün şampiyon sporcuları Berfin Altun, Umay Tokcan ve Şaban Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu.

    Kocalı Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nün makamında gerçekleşen buluşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden şampiyonlara çeşitli ödüller verdi.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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