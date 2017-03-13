Dersini al Hollanda
Hollanda’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve vatandaşlarımıza yapılan çirkin saldırılar büyük tepki çekiyor. Ülkemizde yaşayan dünyaca ünlü sporcular Türkiye'nin güzelliklerini ve Türk milletinin misafirperverliğini öve öve bitiremiyorlar.
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı De Jong, Yolanthe-Sneijder çifti, F.Bahçeli Lens, Beşiktaş'ın eski Alman yıldızı Gomez, F.Bahçe'nin ABD'li voleybolcusu Harmotto... Ülkeleri Türkiye'ye karşı çirkin tavırlar takınırken onlar ülkemizde yaşamaktan ve Türkiye'nin güzelliklerini anlatmaktan vazgeçmediler. İşte Batılı devlet adamlarının ders almaları gereken sporcu açıklamalarından sadece bir kaçı...
WESLEY SNEİJDER:
(G.Saraylı futbolcu, 4 Şubat 2017 / Hollandalılar, terör olaylarını sorduğunda) Türkiye'de son dönemde yaşanan olaylara karşın hayat mükemmel... Eğer korku içinde yaşarsanız her şeyi daha zor hale getirebilirsiniz. Biz hayata pozitif bakıyoruz. Türkiye'de çok güzel bir hayatımız var. Tek sorunumuz trafik! (gülüyor) Türkiye'deki insanlar çok sıcak ve içten, onları seviyoruz.
YOLANTHE CABAU: (Sneijder'in eşi, Hollandalı aktris / 31 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası) Sen bir başkasın İstanbul'um. Seni çok seviyorum! Türkiye bizim evimiz.
MARİO GOMEZ:
(Beşiktaş'ın eski futbolcusu, 5 Ocak 2016 / İtalyan basını tarafından neden Türkiye'ye gittiği sorulduğunda) Daha önce Türkiye'de bulunmayan insanlarla konuşurken bana 'Sen çıldırdın mı? Floransa'dan İstanbul'a giderek iki sınıf aşağı iniyorsun' dediler. Ama hiç birinin Türkiye'den haberi yoktu. Buraya daha önce gelen insanlar 'Teklif aldıysan derhal değerlendir. Hayatının en güzel yıllarını geçireceksin' deyince kararımı verdim ve görüyorum ki çok doğru yapmışım.
JEREMAİN LENS (Fenerbahçeli futbolcu, 5 Mart 2017 / Babasının cenaze merasimi dönüşünde) Bütün Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Babamı kaybettiğimde herkes bana mesaj attı. Beşiktaşlı taraftarlar dahi mesaj attılar. Uzun zamandır burada olan biri değilim ama bu yaşananlar benim Fenerbahçe taraftarıyla ve Türk insanıyla olan ilişkimin harika olduğunu gösteriyor.
NİGEL DE JONG (Galatasaraylı futbolcu, 11 Aralık 2016 / Terör olayları sonrası açıklaması) Ailem Hollanda'da, herkes biraz endişelenmişti tabii ki. Ancak bu sadece Türkiye'de olmuyor, her yerde olabilir. Hayattan keyif almamız lazım, hayat çok kısa. Ne zaman, ne olacağı belli değil. Korkmanın anlamsız olacağını söyledim. Bu tip saldırıların hedefi korkutmak. Korkmanın bir yararı olmayacağını söyledim aileme...
DİRK KUYT (Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, 4 Mayıs 2015 / Türkiye'den ayrılırken) Hem ben hem ailem Türkiye'yi çok seviyoruz. Ben burada farklı bir kültür, başka bir gelenek, farklı insanlar tanıma şansı buldum. Aynı zamanda çok sayıda güzel arkadaşlıklar kurdum. Umarım bir gün Türkiye'ye geri döneceğim.
CHRİSTA HARMOTTO (ABD Voleybol Milli Takımı Kaptanı, Fenerbahçe'nin eski sporcusu, 6 Nisan 2016 / ABD'lilerin Türkiye'ye bakışı sorulduğunda) Türkiye'yi sadece haberlerden izleyenler yanlış tanıyorlar, televizyondaki gerçek Türkiye değil... Burada beni annem ve eşim ziyaret etti. Türkiye'yi ziyaret ettikten sonraki fikirleri, gelmeden öncekiyle olumlu anlamda çok değişti.
KARA BİR LEKE
Hollanda Açık Tekvando Turnuvası için bu ülkede bulunan Türkiye Tekvando Milli Takımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya karşı yapılan saygısızlığa tepki gösterdi. Olayların yaşandığı Rotterdam'a en yakın yerlerden olan Eindhoven'daki turnuvaya katılan milli kafile maçların yapıldığı salonun önünde protesto için toplanırken, Federasyon Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin de, "Batı, gerçek yüzünü son birkaç gündür çok açık ortaya koymuştur. Yaşanan gelişmeler Avrupa demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir" diye konuştu.
ASLANSIN KAZIM
Hollanda Hükümeti'nin, Rotterdam'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, ülkede yaşayan Türklerle buluşma izni vermemesi dünyadan tepki çekmeye devam ediyor. Brezilya'nın Corinthians takımında forma giyen Kazım, AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun Rotterdam'da Türk vatandaşların katıldığı protesto eyleminin görselini paylaşarak yasakçı zihniyeti kınadı. Londra doğumlu Kazım geçen haftaki röportajında, "Londra'da rengim dolayısıyla değil Türk olduğum için ırkçı saldırılara maruz kaldım" demişti. Kazım, Rotterdam ekibi Feyenoord'da da iki yıl forma giymişti.
WESLEY SNEİJDER:
(G.Saraylı futbolcu, 4 Şubat 2017 / Hollandalılar, terör olaylarını sorduğunda) Türkiye'de son dönemde yaşanan olaylara karşın hayat mükemmel... Eğer korku içinde yaşarsanız her şeyi daha zor hale getirebilirsiniz. Biz hayata pozitif bakıyoruz. Türkiye'de çok güzel bir hayatımız var. Tek sorunumuz trafik! (gülüyor) Türkiye'deki insanlar çok sıcak ve içten, onları seviyoruz.
YOLANTHE CABAU: (Sneijder'in eşi, Hollandalı aktris / 31 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası) Sen bir başkasın İstanbul'um. Seni çok seviyorum! Türkiye bizim evimiz.
MARİO GOMEZ:
(Beşiktaş'ın eski futbolcusu, 5 Ocak 2016 / İtalyan basını tarafından neden Türkiye'ye gittiği sorulduğunda) Daha önce Türkiye'de bulunmayan insanlarla konuşurken bana 'Sen çıldırdın mı? Floransa'dan İstanbul'a giderek iki sınıf aşağı iniyorsun' dediler. Ama hiç birinin Türkiye'den haberi yoktu. Buraya daha önce gelen insanlar 'Teklif aldıysan derhal değerlendir. Hayatının en güzel yıllarını geçireceksin' deyince kararımı verdim ve görüyorum ki çok doğru yapmışım.
JEREMAİN LENS (Fenerbahçeli futbolcu, 5 Mart 2017 / Babasının cenaze merasimi dönüşünde) Bütün Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Babamı kaybettiğimde herkes bana mesaj attı. Beşiktaşlı taraftarlar dahi mesaj attılar. Uzun zamandır burada olan biri değilim ama bu yaşananlar benim Fenerbahçe taraftarıyla ve Türk insanıyla olan ilişkimin harika olduğunu gösteriyor.
NİGEL DE JONG (Galatasaraylı futbolcu, 11 Aralık 2016 / Terör olayları sonrası açıklaması) Ailem Hollanda'da, herkes biraz endişelenmişti tabii ki. Ancak bu sadece Türkiye'de olmuyor, her yerde olabilir. Hayattan keyif almamız lazım, hayat çok kısa. Ne zaman, ne olacağı belli değil. Korkmanın anlamsız olacağını söyledim. Bu tip saldırıların hedefi korkutmak. Korkmanın bir yararı olmayacağını söyledim aileme...
DİRK KUYT (Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, 4 Mayıs 2015 / Türkiye'den ayrılırken) Hem ben hem ailem Türkiye'yi çok seviyoruz. Ben burada farklı bir kültür, başka bir gelenek, farklı insanlar tanıma şansı buldum. Aynı zamanda çok sayıda güzel arkadaşlıklar kurdum. Umarım bir gün Türkiye'ye geri döneceğim.
CHRİSTA HARMOTTO (ABD Voleybol Milli Takımı Kaptanı, Fenerbahçe'nin eski sporcusu, 6 Nisan 2016 / ABD'lilerin Türkiye'ye bakışı sorulduğunda) Türkiye'yi sadece haberlerden izleyenler yanlış tanıyorlar, televizyondaki gerçek Türkiye değil... Burada beni annem ve eşim ziyaret etti. Türkiye'yi ziyaret ettikten sonraki fikirleri, gelmeden öncekiyle olumlu anlamda çok değişti.
KARA BİR LEKE
Hollanda Açık Tekvando Turnuvası için bu ülkede bulunan Türkiye Tekvando Milli Takımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya karşı yapılan saygısızlığa tepki gösterdi. Olayların yaşandığı Rotterdam'a en yakın yerlerden olan Eindhoven'daki turnuvaya katılan milli kafile maçların yapıldığı salonun önünde protesto için toplanırken, Federasyon Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin de, "Batı, gerçek yüzünü son birkaç gündür çok açık ortaya koymuştur. Yaşanan gelişmeler Avrupa demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir" diye konuştu.
ASLANSIN KAZIM
Hollanda Hükümeti'nin, Rotterdam'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, ülkede yaşayan Türklerle buluşma izni vermemesi dünyadan tepki çekmeye devam ediyor. Brezilya'nın Corinthians takımında forma giyen Kazım, AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun Rotterdam'da Türk vatandaşların katıldığı protesto eyleminin görselini paylaşarak yasakçı zihniyeti kınadı. Londra doğumlu Kazım geçen haftaki röportajında, "Londra'da rengim dolayısıyla değil Türk olduğum için ırkçı saldırılara maruz kaldım" demişti. Kazım, Rotterdam ekibi Feyenoord'da da iki yıl forma giymişti.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:24
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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