Sporun tek adresi

Sporseverlerin şubat ayında da tercih ettiği kanal A Spor’du. Önceki aylarda olduğu gibi rakiplerinin önüne geçen A Spor, 15. kez ‘En çok izlenen spor kanalı’ unvanının sahibi oldu.

Gelenek bozulmadı, Türk spor basınının önde gelen kanalı A Spor, şubat ayını da zirvede tamamladı. Kantar Media şubat ayı ölçümlerine göre birçok kategoride rakiplerini geçen A Spor, 15. kez 'En çok izlenen spor kanalı' unvanının sahibi oldu. Son dakika gelişmelerini en doğru ve hızlı şekilde izleyicilerine aktaran; futbol, basketbol ve birçok olimpik branşta yayınlar yapan A Spor, sporseverlerin bir numaralı tercihi arasında yer aldı. Yıllardır Ziraat Türkiye Kupası'nda tüm maçları yayınlayan, basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi ile Türkiye Kupası müsabakalarını ekranlara getiren A Spor, usta yorumcularıyla da fark yaratmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden canlı yayın ile ekrana getirdiği spor müsabakaları ile geniş bir izleyici yelpazesine hitap eden A Spor, sporun tüm heyecanının yaşandığı adres olmaya devam edecek.