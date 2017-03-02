 Sporun tek adresi – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Sporun tek adresi

    Sporun tek adresi

    Sporseverlerin şubat ayında da tercih ettiği kanal A Spor’du. Önceki aylarda olduğu gibi rakiplerinin önüne geçen A Spor, 15. kez ‘En çok izlenen spor kanalı’ unvanının sahibi oldu.

    Gelenek bozulmadı, Türk spor basınının önde gelen kanalı A Spor, şubat ayını da zirvede tamamladı. Kantar Media şubat ayı ölçümlerine göre birçok kategoride rakiplerini geçen A Spor, 15. kez 'En çok izlenen spor kanalı' unvanının sahibi oldu. Son dakika gelişmelerini en doğru ve hızlı şekilde izleyicilerine aktaran; futbol, basketbol ve birçok olimpik branşta yayınlar yapan A Spor, sporseverlerin bir numaralı tercihi arasında yer aldı. Yıllardır Ziraat Türkiye Kupası'nda tüm maçları yayınlayan, basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi ile Türkiye Kupası müsabakalarını ekranlara getiren A Spor, usta yorumcularıyla da fark yaratmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden canlı yayın ile ekrana getirdiği spor müsabakaları ile geniş bir izleyici yelpazesine hitap eden A Spor, sporun tüm heyecanının yaşandığı adres olmaya devam edecek.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:18
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