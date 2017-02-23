 Dağcılar Külliye’de – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Dağcılar Külliye’de

    Dağcılar Külliye’de

    Amerika Kıtası'nın en yüksek dağı And'a tırmanan Dilaver Kişili ve Çetin Bayram dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi.

    '15 Temmuz Yüksek Demokrasi Tırmanışı' adı altında Aconcagua Dağı'nın 7 bin metre yüksekliğine çıkan ikili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Kişili ve Bayram, bir süre sohbet etme fırsatı buldukları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a zirvedeki bir parçayı da hediye etti.



    ZİRVEDEN GELEN HEDİYE
    Dilaver Kişili ve Çetin Bayram, kendilerini makamında kabul eden 'a 7 bin metrelik Aconcagua Dağı'nın zirvesinden bir parça hediye etti.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:53
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