 Sınırları aşın! – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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HEPSİ
    21 Şubat 2017, Salı
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    Sınırları aşın!

    Sınırları aşın!
    NIKE'ın yeni kampanyası 'Bizi Böyle Bilin', Türkiye'deki profesyonel sporcu kadınların hikayelerine yer verdi. Film, kadınları, başkaları tarafından belirlenmiş sınırların ötesine geçmeye teşvik ediyor. Kampanyada Işıl Alben'den, İpek Soylu'ya birçok tanınmış isim yer alıyor.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:03
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