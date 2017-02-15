 Futbolda FETÖ davasında ilk duruşma – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Futbolda FETÖ davasında ilk duruşma

    Futbolda FETÖ davasında ilk duruşma

    15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "Terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan eski futbolcular , ve 'in yargılanmasına başlandı.

    İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu yargılanan ile tutuksuz sanık avukatlarıyla birlikte katıldı. Davanın firari sanığı 'i ise avukatı temsil etti.

    Duruşma hakimin iddianameyi okumasıyla devam etti. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca hazırlanan 92 sayfalık iddianamede, eski milli futbolcular hakkında ayrı ayrı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.

    Öte yandan İsmail Demiriz tahliye edildi.

    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:26
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