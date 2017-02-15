Futbolda FETÖ davasında ilk duruşma
15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "Terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan eski futbolcular İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker ve Arif Erdem'in yargılanmasına başlandı.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu yargılanan İsmail Demiriz ile tutuksuz sanık Uğur Tütüneker avukatlarıyla birlikte katıldı. Davanın firari sanığı Arif Erdem'i ise avukatı temsil etti.
Duruşma hakimin iddianameyi okumasıyla devam etti. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca hazırlanan 92 sayfalık iddianamede, eski milli futbolcular hakkında ayrı ayrı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.
Öte yandan İsmail Demiriz tahliye edildi.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:26
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
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Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Futbolda FETÖ davasında ilk duruşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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