Futbolda FETÖ davasında ilk duruşma

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu yargılanan İsmail Demiriz ile tutuksuz sanık Uğur Tütüneker avukatlarıyla birlikte katıldı. Davanın firari sanığı Arif Erdem'i ise avukatı temsil etti.

Duruşma hakimin iddianameyi okumasıyla devam etti. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca hazırlanan 92 sayfalık iddianamede, eski milli futbolcular hakkında ayrı ayrı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.

Öte yandan İsmail Demiriz tahliye edildi.