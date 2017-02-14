''Türkiye'ye sataşan cevabını alır!''

Spor Bakanı, futbolda maçlardan sonra yapılan sert açıklamaları da eleştirip sahaya giren taraftarları uyardı: Ülkesini küçük düşüren statlara giremez.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, uluslararası medyada Türkiye'ye organizasyon verilmemesi konusunda algı operasyonları yürütüldüğünü söyledi. EYOF'taki oyunlar için "Türkiye güvenli değil, katılmıyoruz' diyenler, kusura bakmasınlar gereken cevabı alırlar. Ama beni en çok üzen bunlara çanak tutanlar" diyen Kılıç, "Ülkemize fayda sağlayacak organizasyonların alınması konusunda duyarlıyız" ifadesini kullandı. Dopingle mücadelede yapılan çalışmalara da değinen Kılıç, "Biz 2012'de dopingle anılan bir ülkeyken, şimdi yönetim kurulunda karar verecek pozisyondayız. Bu, bizim ne kadar titiz çalıştığımızın kanıtıdır" diye konuştu. Kılıç, futbolda yaşanan istenmeyen olaylara da değinip özellikle maç sonu sıcağı sıcağına yapılan açıklamaları eleştirdi.



BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

Tribün olaylarıyla ilgili ise taraftarların sahaya girmesinden duyduğu rahatsızlığı anlatan Bakan Kılıç, "Sahaya giren taraftarlar, ülkesini uluslararası camiada küçük düşürmüşlerdir. Bunların hiçbir şekilde statlara girmesine izin vermeyeceğiz. Yöneticilerin yaptığı hataların da takipçisi olacağım" dedi