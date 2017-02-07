''İyi ki varsınız''

'nı 5 kez kazanan milli motosikletçive ailesini kabul etti. Sofuoğlu, sosyal medya hesabı instagram'dan, kendisi, annesi, eşive oğlu Mahir'inile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.Milli motosikletçi, fotoğrafın yanına, "Dün gece ailemi Huber Köşkü'nde kabul eden sayın Cumhurbaşkanımİyi ki varsınız." notunu düştü. Sofuoğlu, anayasa referandumu öncesinde sosyal medyadan "Büyümekte ve güçlenmekte, gelişmekte ve güzelleşmekte olanmesajını video olarak yayınlamış, 104 yaşındaki ninesinin de anayasayadediğini paylaşmaştı.