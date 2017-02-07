''İyi ki varsınız''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ailesiyle birlikte Huber Köşkü’nde kabul edilen Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Erdoğan’a teşekkür etti.
Milli motosikletçi, fotoğrafın yanına, "Dün gece ailemi Huber Köşkü'nde kabul eden sayın Cumhurbaşkanım iyi ve kötü günde hep yanımızda oldun. İyi ki varsınız." notunu düştü. Sofuoğlu, anayasa referandumu öncesinde sosyal medyadan "Büyümekte ve güçlenmekte, gelişmekte ve güzelleşmekte olan Türkiye için tabi ki ben de 'Evet' diyorum" mesajını video olarak yayınlamış, 104 yaşındaki ninesinin de anayasaya "Evet" dediğini paylaşmaştı.
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 02:13
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Toplam 57
Yorum
takyanoz Bırakın tantanayı, bende Beşiktaş'lıyım, Volkanı da Fener'ide sevmem ama şu açıklamada yanlış göremiyorum.
- Tosic'in karısından Van Persie'ye küfür
Toplam 38
Yorum
Normal Bacak kırması değil, sadece adalet istiyoruz. Hakemler bunu sağlayamıyorsa bıraksınlar bu işi.
- Pascal Nouma’dan Van Persie'ye gönderme
Toplam 2
Yorum
gereksiz bir açıklama olmuş çünkü maalesef rakip bunu anlayacak kapasitede değil. bir tane fbli bile çıkıp bjk haklı demedi. yanlışı savunmaktan zevk alıyorlar çünkü
''İyi ki varsınız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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