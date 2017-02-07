 ''İyi ki varsınız'' – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    ''İyi ki varsınız''

    ''İyi ki varsınız''

    tarafından ailesiyle birlikte Huber Köşkü’nde kabul edilen Dünya Supersport Şampiyonu , Erdoğan’a teşekkür etti.

    , Dünya Supersport Şampiyonası'nı 5 kez kazanan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve ailesini kabul etti. Sofuoğlu, sosyal medya hesabı instagram'dan, kendisi, annesi Nurhayat Sofuoğlu, eşi Julia Looman ve oğlu Mahir'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

    Milli motosikletçi, fotoğrafın yanına, "Dün gece ailemi Huber Köşkü'nde kabul eden sayın Cumhurbaşkanım iyi ve kötü günde hep yanımızda oldun. İyi ki varsınız." notunu düştü. Sofuoğlu, anayasa referandumu öncesinde sosyal medyadan "Büyümekte ve güçlenmekte, gelişmekte ve güzelleşmekte olan Türkiye için tabi ki ben de 'Evet' diyorum" mesajını video olarak yayınlamış, 104 yaşındaki ninesinin de anayasaya "Evet" dediğini paylaşmaştı.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:13
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