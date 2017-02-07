ABD’de THY şov
170 ülkede canlı yayınlanan Amerikan Futbol Ligi final maçında, THY’nin Hollywood yıldızı Morgan Freeman’la çektiği ilk kez gösterilen reklam filmi büyük ilgi gördü.
'BÜYÜK BİR ONUR'
Yorumların yapıldığı stüdyoda da THY'nin logosu yer aldı. THY geçen yıl da "Batman&Superman" reklam kampanyasıyla yer almıştı. Yaklaşık 190 milyon sporseverin izlediği finalde ünlü yıldız Freeman, "Dünyanın en çok ülkesine uçan ve bu denli prestijli bir havayolu şirketiyle çalışmak, benim için büyük bir onur" şeklinde konuştu.
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 23:39
- Volkan Demirel: "Güzel statları var ama..."
Toplam 57
Yorum
takyanoz Bırakın tantanayı, bende Beşiktaş'lıyım, Volkanı da Fener'ide sevmem ama şu açıklamada yanlış göremiyorum.
- Tosic'in karısından Van Persie'ye küfür
Toplam 38
Yorum
Normal Bacak kırması değil, sadece adalet istiyoruz. Hakemler bunu sağlayamıyorsa bıraksınlar bu işi.
- Pascal Nouma’dan Van Persie'ye gönderme
Toplam 2
Yorum
gereksiz bir açıklama olmuş çünkü maalesef rakip bunu anlayacak kapasitede değil. bir tane fbli bile çıkıp bjk haklı demedi. yanlışı savunmaktan zevk alıyorlar çünkü
ABD’de THY şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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