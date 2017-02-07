 ABD’de THY şov – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    ABD’de şov

    ABD’de THY şov

    170 ülkede canlı yayınlanan Amerikan Futbol Ligi final maçında, ’nin Hollywood yıldızı ’la çektiği ilk kez gösterilen reklam filmi büyük ilgi gördü.

    20 milyar dolar'ın üstünde iş hacmi yaratan ABD'nin en büyük spor organizasyonu Amerikan Ulusal Futbol Ligi 51. final maçına (Süper Bowl) THY damga vurdu. Houston kentindeki NRG Stadı'ndaki, New England Patriots'ın, Atlanta Falcons'u 25 sayı geriden gelerek tarihte ilk defa uzatmaya giden bir Süper Bowl'da 34-28 yenip şampiyon olduğu finalde, 'nin Hollywood yıldızı Morgan Freeman'la çektiği reklam filmi de devre arasında yayınlandı. Reklam ile THY, ABD'nin üçte birine en az bir kere ulaştı.



    'BÜYÜK BİR ONUR'
    Yorumların yapıldığı stüdyoda da THY'nin logosu yer aldı. THY geçen yıl da "Batman&Superman" reklam kampanyasıyla yer almıştı. Yaklaşık 190 milyon sporseverin izlediği finalde ünlü yıldız Freeman, "Dünyanın en çok ülkesine uçan ve bu denli prestijli bir havayolu şirketiyle çalışmak, benim için büyük bir onur" şeklinde konuştu.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:39
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