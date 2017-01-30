Kenan Sofuoğlu evet dedi
Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, 104 yaşındaki ninesiyle birlikte sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla başkanlık sistemine destek verdi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Hidayet Türkoğlu ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun çağrısına yanıt veren Sofuoğlu, "Büyümekte ve güçlenmekte; gelişmekte ve güzelleşmekte olan Türkiye için tabii ki ben de evet diyorum." dedi.
Sofuoğlu ardından sözü 104 yaşındaki ninesine bırakarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bugüne kadar tüm dönemleri yaşamış, görmüş ve şahitlik etmiş olan 104 yaşındaki nineme soruyorum: Sen de evet diyor musun?" diye sordu.
104 yaşındaki nine Sofuoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan evet diyorsa ben de evet diyorum. Canlarımız feda olsun ona." ifadelerini kullandı.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:57
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
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Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
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SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
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fb dahaiyi hic dogrulmasin
Kenan Sofuoğlu evet dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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