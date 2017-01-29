Kenan Sofuoğlu 104 yaşındaki ninesiyle evet dedi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Hidayet Türkoğlu ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun çağrısına yanıt veren Sofuoğlu, "Büyümekte ve güçlenmekte; gelişmekte ve güzelleşmekte olan Türkiye için tabii ki ben de evet diyorum." dedi.

Sofuoğlu ardından sözü 104 yaşındaki ninesine bırakarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bugüne kadar tüm dönemleri yaşamış, görmüş ve şahitlik etmiş olan 104 yaşındaki nineme soruyorum: Sen de evet diyor musun?" diye sordu.

104 yaşındaki nine Sofuoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan evet diyorsa ben de evet diyorum. Canlarımız feda olsun ona." ifadelerini kullandı.