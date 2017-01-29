Kenan Sofuoğlu 104 yaşındaki ninesiyle evet dedi
Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, 104 yaşındaki ninesiyle birlikte sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla başkanlık sistemine destek verdi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Hidayet Türkoğlu ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun çağrısına yanıt veren Sofuoğlu, "Büyümekte ve güçlenmekte; gelişmekte ve güzelleşmekte olan Türkiye için tabii ki ben de evet diyorum." dedi.
Sofuoğlu ardından sözü 104 yaşındaki ninesine bırakarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bugüne kadar tüm dönemleri yaşamış, görmüş ve şahitlik etmiş olan 104 yaşındaki nineme soruyorum: Sen de evet diyor musun?" diye sordu.
104 yaşındaki nine Sofuoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan evet diyorsa ben de evet diyorum. Canlarımız feda olsun ona." ifadelerini kullandı.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:20
- 10 numara için geri sayım
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Ganso yu alabiliyorsanız kaçırmayın alın. Ama kaddouri ye boşuna para vermeyin.
- ''Gideceksen...''
Toplam 1
Yorum
Temple Türkiyede 3 takım var hangisine gitsen en fazla biraz fazla alırsın ama başarı aynı Lig şampiyonlugu başka bişey yok. Doğru demiş hoca
- Quaresma bize gelmek istedi
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Yorum
BJK 1903 HARBIDEN BEN AZIZ YILDIRIMIN BU RUH HALINI ARTIK SAKINCALI BULUYORUM CIDI CIDI BUNAMA BASLAMIS Q7 FENERE GELIRIM DEMIS O YOK DEMIS VAY BE :)
Kenan Sofuoğlu 104 yaşındaki ninesiyle evet dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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